Chef führt hartes Gespräch mit Bürgergeld-Empfängerin: Er sieht sie nie wieder

Sie hatte sich so auf ihren neuen Job gefreut, hat sich angestrengt und geackert. Doch schon drei Monate, nachdem Bürgergeld-Empfängerin Leann ihren Minijob im Verkauf angetreten hatte, war sie ihn schon wieder los.

Die 20-Jährige, die durch die RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ bekannt wurde, versteht die Welt nicht mehr. Und klagt ihrer Mutter Jannie ihr Leid. Sie sei ohne große Erklärung zu ihrem Chef gerufen worden, berichtet Leann. Dort habe man sie zunächst gefragt, wie es ihr denn gehe, wie ihre Stimmung sei. Nachdem sie ihm eine positive Rückmeldung auf die Fragen gegeben habe, sprach der Boss jedoch Klartext.

Bürgergeld-Empfängerin rasch wieder gekündigt

Man habe lange über sie gesprochen, habe sich Gedanken gemacht, und sei somit zu dem Entschluss gekommen, Leanne zu kündigen. Für die 20-Jährige völlig unverständlich, schätzte sie doch ihre Leistung durchaus gut ein. „Angeblich hat er mitgekriegt, dass ich angeblich nur an der Kasse stand, und angeblich nichts von meinen Aufgaben gemacht habe“, so Leann.

Doch das stimme nicht, so die 20-Jährige. Im Gegenteil. Sie sei die einzige, die die Waren stets richtig entsichert habe, sie habe sogar zu Zeiten gearbeitet, in denen sie eigentlich gar nicht hätte arbeiten müssen. Es war ein echter Schock für die junge Frau. Sie könne, so berichtet sie, jetzt noch zwei Wochen arbeiten, das jedoch wolle sie nicht. „Ich könnte jetzt nochmal zwei Wochen arbeiten, was ich nicht einsehe“, so Leann, die nicht mehr in dem Geschäft arbeiten will. Sie sei auch erkältet.

Das sieht Mama Jannie genauso. Ihre Tochter soll die zwei Wochen lieber nutzen, um neue Bewerbungen zu schreiben. Einen Job als Aushilfe bekomme sie schließlich überall. „Das ist echt schon asi“, findet wiederum Leanne, sie versteht es einfach nicht. Doch aufgeben will die 20-Jährige nicht. Mithilfe der Familienhilfe will sie Bewerbungen schreiben und schnell einen neuen Job finden.

