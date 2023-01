Cathy Hummels will schlimme Erinnerungen endlich hinter sich lassen – „Komplett abschließen“

Cathy Hummels befindet sich aktuell in Thailand. Mit dem paradiesischen Ort verbindet die Moderatorin viele schöne aber auch ein sehr traumatisches Erlebnis. Im letzten Jahr wurde sie Opfer eines Überfalls.

Immer wieder schlug ein fremder Mann auf die 34-Jährige ein. Er entwendete ihr Smartphone und ließ Cathy Hummels verletzt am Strand zurück. Nun kehrt sie an den Ort des Geschehens zurück.

Cathy Hummels kehrt an Überfall-Ort zurück

Kurz vor ihrer Abreise unternahm Cathy Hummels fast genau vor einem Jahr einen kleinen Abstecher zum Strand. Doch bei dem Spaziergang wurde sie plötzlich Opfer eines Überfalls. Sie habe von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen. Die Moderatorin haben zwischenzeitig um ihr Leben gefürchtet. In ihrer Panik habe sie den Angreifer angeschrien. Mit dem Handy in der Hand sei dieser geflüchtet und Cathy Hummels ins Hotel gerannt. Ihre Gedanken hätten sich nur um ihren Sohn Ludwig gedreht.

Nun traf sie eine wichtige Entscheidung für sich: „Ich mache jetzt einen Ausflug zu einem sehr besonderen Ort, der mir im letzten Jahr leider zum Verhängnis wurde. Aber ich möchte komplett damit abschließen und deshalb fahre ich da jetzt hin. Den Überfall, bei dem ich zusammengeschlagen wurde, habe ich verarbeitet. Um richtig abzuschließen, muss ich einfach nochmal an den Tatort zurückkehren“, kündigt die alleinerziehende Mutter an.

Am Strand angekommen betont die TV-Bekanntheit erneut, wie dankbar sie ist, dass sie überhaupt noch am Leben sei. In strömendem Regen malt die Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels ein Herz in den Sand. Mit diesem Symbol will sie alle negativen Gefühle, die sie bislang mit dem Ort verband, für immer loslassen. Schließlich liebe Cathy Hummels Thailand und wolle sich das auch nicht nehmen lassen.