Cathy Hummels posiert am Pool – ein Detail fällt sofort ins Auge

In der Welt der Promis gibt es viele, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Zu ihnen gehört auch Cathy Hummels, die durch ihre ehemalige Beziehung zu Profi-Fußballer Mats Hummels in der Öffentlichkeit steht. Seit ihrer Trennung hat sie sich inzwischen als erfolgreiche Influencerin und TV-Moderatorin etabliert. Bekannt ist sie nun vor allem als Gastgeberin in dem Format „Kampf der Realitystars.“

Die 36-Jährige steht allerdings nicht nur vor den Kameras im Rampenlicht, sondern hat sich auch auf Social Media eine breite Anhängerschaft aufgebaut. Dort versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit Posts aus ihrem Alltag, die immer mal wieder anecken. Bei ihrem neuesten Beitrag dürfen Fans nun erneut staunen – denn ein Detail sticht sofort ins Auge!

Mega-Bild von Cathy Hummels

Cathy Hummels ist ein echter Profi im Mediengeschäft und weiß, wie man im Gespräch bleibt. Mal mit kontroversen Posts oder Meinungen, mal mit Outfits, die danebengegriffen sind. Vor allem aber teilt die Moderatorin eine Sache: Ihren durchtrainierten Körper. Ob beim Sport, in der Sonne oder am Strand – Hummels lässt keine Gelegenheit aus, ihren Traumkörper der Welt zu präsentieren.

Auch ihr aktuellster Post zeigt einmal mehr, dass sich harte Arbeit lohnt. Lässig posiert die Exfrau von Mats Hummels am Pool und erstrahlt in einem pink-schwarz gemusterten Bikini. Das Sixpack von Cathy Hummels ist dabei kaum zu übersehen! Dazu schreibt sie: „Gestrandet am Pool … mit meinem Sohn! Was für ein schöner Tag mit Family & Friends! Happy Weekend.“ Auch in den Kommentaren sind die Fans baff!

Cathy Hummels: Fans werden deutlich

„Dein Training zahlt sich aus!“, „Du siehst auch sehr entspannt und losgelöst aus. Tolle Fotos, von dir und deinem Sohn“ oder „Du bist wunderschön und hast eine supertolle Figur“ lauten einige begeisterte Reaktionen. Doch wie man es auf Social Media kennt, lässt die Kritik nicht lange auf sich warten.

„Was für ein peinlicher Bikini. Stilsicher aus dem Fundus gefischt“, äußert sich ein User auf Instagram abwertend zur Outfit-Wahl. „Hast du kein anderes Hobby, als normale Bürger zu nerven?“, lautet eine andere negative Meinung.

Wie man Cathy Hummels kennt, hat sie sich in den letzten Jahren sicherlich ein dickes Fell zugelegt, um die kritischen Meinungen abprallen zu lassen. Man kann es schließlich nie allen recht machen.