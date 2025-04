Mats Hummels verkündet Karrierende! Fans wenden sich sofort mit einer Bitte an den BVB

Mats Hummels verlässt die aktive Fußballbühne! Mit dieser Nachricht sorgte der Innenverteidiger am Freitag (4. April) für zahlreiche Tränen bei seinen Fans. Nach über 18 Jahren hängt er die Schuhe an den Nagel.

Das teilte Mats Hummels auf seinen Social-Media-Kanälen mit. In einem kleinen Video sind noch mal einige der emotionalsten Momente seiner Karriere zu sehen. Bei den Fans von Borussia Dortmund kommt noch beim Anschauen des Clips eine Forderung auf.

Mats Hummels beendet seine Karriere

„The End. Was für eine Reise!“, mit diesen Worten leitet der mittlerweile 36-Jährige die Nachricht ein, vor der sich seine Fans schon gefürchtet haben. Nach Stationen bei Bayern München, Borussia Dortmund und der AS Rom endet in diesem Sommer das Kapitel.

Der Innenverteidiger kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Champions-League-Finalist, vierfacher Pokalsieger, sechsfacher Deutscher Meister und natürlich Weltmeister 2014 – Mats Hummels verabschiedet sich als Legende. Besonders natürlich bei Borussia Dortmund.

„Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats!“, kommentiert der BVB auf Instagram. „Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende.“

Fans mit klarer Forderung an den BVB

Hummels hatte den BVB im vergangenen Sommer verlassen – die Trennung soll nicht ganz ohne Störgeräusche verlaufen sein. Die Fans waren ohnehin auf der Seite des Spielers, hätten ihn gerne wie Marco Reus noch ein Jahr im schwarz-gelben Trikot gesehen.

Mindestens einmal soll es das ihrer Ansicht nach jetzt aber noch geben: bei einem Abschiedsspiel. Diese Forderung an den BVB findet sich zu Hauf. „ORGANISIERT DEM MANN NEN ABSCHIEDSSPIEL!!!“, heißt es da mit Nachdruck beispielsweise.

„Das ist Pflicht“, meint auch ein anderer daraufhin. Und: „@BVB euer Zug. Der Mann hat ein fettes Abschiedsspiel verdient.“ Ob der Verein diesem Wunsch zum Karriereende von Mats Hummels nachkommt?