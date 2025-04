SC Freiburg – Borussia Dortmund: Star sinnt auf Revanche – „Eine Rechnung offen“

Nichts täte der BVB lieber, als endlich mal eine Serie in dieser Saison zu starten. Vor dem Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund sind die Gäste weiterhin im Mittelfeld der Tabelle gefangen. Doch der Sieg gegen Mainz (3:1) in der Woche zuvor gibt Aufschwung.

Allerdings wartet mit dem SC Freiburg auf Borussia Dortmund gleich der nächste Brocken. Auch die melden Ansprüche auf das internationale Geschäft an. Und ein Star der Breisgauer sinnt im Duell mit dem BVB auf Revanche.

SC Freiburg – Borussia Dortmund: Bitteres Hinspiel

Wenn die beiden Mannschaften am Samstag (5. April, 15.30 Uhr) aufeinandertreffen, ist es für einen Freiburger eine besondere Partie. Patrick Osterhage spielte mehrere Jahre in der Jugend des BVB, führte 2019 die schwarzgelbe U19 gar als Kapitän zur Deutschen Meisterschaft. An Motivation mangelt es daher ohnehin nicht. Doch jetzt kommt auch das bittere Erlebnis aus dem Hinspiel dazu.

Ende November gastierte der Sport-Club in Dortmund. Damals gab es mit 0:4 auf den Deckel. Maximilian Beier, Felix Nmecha, Julian Brandt und Jamie Gittens erzielten die Tore für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Und für Osterhage kam es an diesem Nachmittag noch schlimmer: Er flog sogar vom Feld!

„Es war kein gutes Spiel von uns in Dortmund, die gelb-rote Karte darf auch nicht passieren“, sagt er im Gespräch mit DER WESTEN jetzt rückblickend. Daraus leitet er ab: „Deswegen ist auf jeden Fall eine Rechnung offen.“ Alle Freiburger seien darauf aus, ein besseres Gesicht zu zeigen.

Zwei Gründe für den Freiburg-Erfolg

Ohnehin hat sich das Tabellenbild seither auch gewandelt. Die Freiburger stehen vor den Dortmundern, sind ganz nah dran am internationalen Geschäft. Für das Rückspiel benennt Osterhage zwei Gründe, weshalb die erhoffte Revanche gelingt. „Wir spielen im eigenen Stadion, das macht einen Unterschied. Wir sind sehr heimstark und mit unseren Fans im Rücken ist das ein triftiger Grund“, sagt er.

Und: „Auf der anderen Seite haben wir eine gute Serie gehabt und wissen daher um unsere Qualität, und dass wir auf jeden Fall mithalten können.“ Auch wenn es für Freiburg zuletzt eine Niederlage gegen Union Berlin gab, blieb man zuvor wochenlang ungeschlagen. Die Form stimmt. Borussia Dortmund ist vor dem Gastspiel beim SC Freiburg also gewarnt.

