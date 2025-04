Freiburg – Dortmund: DFB-Entscheidung offiziell! Fans bekommen sofort Bauchschmerzen

Der große Traum vom internationalen Geschäft besteht bei Borussia Dortmund weiterhin. Um sich im Saisonendspurt weiterhin Hoffnungen machen zu können, muss gegen einen direkten Konkurrenten auch ein Sieg her. Für den BVB geht es am 28. Spieltag zum SC Freiburg (5. April, 15.30 Uhr).

Für die Partie zwischen Freiburg und Borussia Dortmund hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun eine brisante Entscheidung getroffen. Bei den Fans herrscht sofort Fassungslosigkeit.

Freiburg – Dortmund: Zwayer pfeift wieder

Sobald sein Name in Dortmund fällt, schrecken die Anhänger sofort auf. Denn Felix Zwayer und Borussia Dortmund haben eine pikante Vorgeschichte. In der Vergangenheit war der Unparteiische oft bei Partien des BVB dabei, die nicht gut für den Revierklub endeten. Der Grund: umstrittene Entscheidungen. Jetzt wird er die Begegnung gegen Freiburg leiten.

Schon direkt am 1. Spieltag gab es große Aufregung, als Zwayer für die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt eingeteilt wurde. Ohne große Aufregung gewannen die Dortmunder mit 2:0. Bei dem Spiel blieb es – bis jetzt.

Zwayer wird der Schiedsrichter der Partie am 28. Spieltags sein. Seine Assistenten sind Robert Kempter und Christian Dietz. Der vierte Offizielle ist Florian Badstübner. Am VAR-Monitor sitzt Tobias Reichel, der von Arno Blos unterstützt wird.

BVB-Fans bekommen Bauchschmerzen

Beim Spiel zwischen Freiburg und Borussia Dortmund wird Zwayer hoffen, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Doch was ist passiert, dass der BVB immer Bauchschmerzen bekommt, sobald der Name Zwayer fällt?

Am 4. Dezember 2021 pfiff Zwayer das Topspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern München. Ein Spiel, an das die Fans und Verantwortlichen keine guten Erinnerungen haben. Die Dortmunder verloren damals mit 2:3 gegen den Rekordmeister. Zwayer zog mit umstrittenen Entscheidungen die Wut der Dortmunder auf sich, wurde im Anschluss öffentlich von Jude Bellingham kritisiert. So warf der ehemalige Star in einem TV-Interview indirekt Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem 20 Jahre alten Schiedsrichter-Skandal um Robert Hoyzer vor.

Zwayer bekam viele Morddrohungen und wurde anschließend bei BVB-Spielen nicht mehr eingesetzt. Da sich alles bislang wieder ein wenig beruhigt hat, wird er nun wohl wieder bei mehr Spielen eingeteilt.