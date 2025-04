Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack! Hammer-Deal ist offiziell

Sportlich befindet sich Borussia Dortmund im Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga und im Viertelfinale der Champions League. In beiden Wettbewerben geht es noch um viel für den BVB.

Abseits des Platzes gibt es aber bei Borussia Dortmund auch viel zu berichten. So hat der BVB nun eine neue Partnerschaft verkündet, die bei vielen Anhängern für Freudensprünge sorgt.

Borussia Dortmund verkündet Deal

Die NFL wird in Deutschland von Jahr zu Jahr immer beliebter. Immer wieder finden auch Spiele in den deutschen Fußballstadien statt. Wie beispielsweise in Frankfurt oder München. Nun kommt es zu einer direkten Zusammenarbeit zwischen einem NFL-Team und Borussia Dortmund.

Der Revierklub hat nämlich die Partnerschaft mit den Pittsburgh Steelers bekanntgegeben. So werden die beiden Vereine ihre Aktivitäten in den Märkten des jeweiligen anderen durch Aktionen, Inhalte und Initiativen zur Fanbindung vorantreiben, heißt es in der Mitteilung.

„Es ist die erste Partnerschaft dieser Art für die beiden Vereine, die nicht nur ihre Farben, sondern auch ihre industrielle Vergangenheit und Erfolge sowie ihr Interesse an zukünftigem Erfolg und internationaler Zusammenarbeit verbinden“, so der BVB.

„War überwältigt“

Zuletzt war auch eine Steelers-Delegation bei einem Heimspiel von Borussia Dortmund, bei dem auch NFL-Profi Miles Killebrew dabei war. „Ich war überwältigt von meinem Erlebnis in Dortmund“, sagte er. „Von dem Moment an, als wir im Signal Iduna Park ankamen, war mir klar, wie besonders der BVB ist. Von der ‚Gelben Wand‘ über die Atmosphäre bis hin zu den Fans war es ein unvergesslicher Tag für mich und ich freue mich darauf, eines Tages zurückzukehren. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Beziehung zwischen den Steelers und dem BVB in Zukunft entwickelt.“

Die Partnerschaft hat bereits in Form von bilateralen Geschäftskooperationen zwischen Pittsburgh und Dortmund Wurzeln geschlagen. Dortmund hat vor kurzem einen Steelers-Mitarbeiter zu einem Wirtschaftsgipfel in Deutschland eingeladen. Eine Gegeneinladung ist für später im Frühjahr in Pittsburgh geplant. Darüber hinaus werden die Steelers Mitte April in der BVB Evonik Fußballakademie mit einem Steelers-Spieler ihr erstes Flag-Football-Training in Deutschland veranstalten.

Die beiden Städte der beiden Vereine sind übrigens schon miteinander verbunden. Schon 2022 wurde eine Innovations- und Klimapartnerschaft zwischen Dortmund und Pittsburgh unterzeichnet.