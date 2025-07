Überraschender Kandidat! Cadillac nimmt Formel-1-Star ins Visier

Ab der nächsten Formel-1-Saison geht das amerikanische Team Cadillac an den Start. Dafür prüft der neue Rennstall bereits detailliert mögliche Fahrer-Kandidaten. Dabei ist man möglicherweise bei Red Bull fündig geworden. Wie „Racing News 365“ berichtet, gilt Yuki Tsunoda ab 2026 als potenzieller Fahrer für das neue Cadillac-Team in der Formel 1

Diese Entwicklung entsteht, da seine Verbindung zu Aston Martin aufgrund der bestehenden Verträge von Lance Stroll und Fernando Alonso für 2024 an Bedeutung verloren hat. Stattdessen könnte Tsunoda durch Hondas Partnerschaft mit Cadillac stärkere Chancen erhalten. Honda wird 2026 offizieller Werksmotorpartner des Teams.

Formel-1-Piloten als Priorität für Cadillac

Cadillac zeigt großes Interesse, sich frühzeitig eine starke Fahrerpaarung zu sichern. Schon vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone waren hochrangige Mitarbeiter des Teams anwesend, um mit potenziellen Kandidaten zu sprechen.

Zu den Namen, die in der Gerüchteküche kursieren, zählen neben Tsunoda auch Sergio Perez. Es ist bekannt, dass Perez in Gesprächen mit Cadillac steht. Valtteri Bottas wurde ebenfalls genannt und nimmt die Situation offenbar gelassen: Er veröffentlichte kürzlich ein humorvolles Video, in dem er über „zwei Sitze in einem Cadillac-Straßenfahrzeug“ spricht.

+++Max-Verstappen-Fans können endlich aufatmen+++

Zudem prüft das Team, Talente wie Felipe Drugovich, Zhou Guanyu, Jak Crawford und Jack Doohan in Betracht zu ziehen. Das Ziel ist, eine zukunftsweisende Kombination aus Erfahrung und jungen Talenten zu schaffen. Die endgültige Herangehensweise steht jedoch noch nicht fest.

Cadillacs Weichenstellung für die Zukunft

Mit der Aufnahme eines elften Teams in der Formel 1 ab 2026 steigt das Interesse an den neuen Rennsitzen. Für Cadillac ist dies die ideale Gelegenheit, sich langfristig als konkurrenzfähiges Team in der Königsklasse des Motorsports zu etablieren. Ob sie eher erfahrene Fahrer oder eine Mischung mit jungen Talenten bevorzugen, bleibt offen.

Cadillac setzt auf einen sorgfältigen Auswahlprozess, um das richtige Duo für die Formel 1 zu finden. Die Entscheidung dürfte einen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich das Team in der Startphase abschneidet. Insbesondere Tsunoda könnte von dieser Entwicklung profitieren, während die besondere Rolle von Honda das Projekt zusätzlich stärken könnte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.