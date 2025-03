Wunderland Kalkar enthüllt Neuerung kurz vor Saisonstart – Besucher hat nur eine Frage

Bald ist es auch im Wunderland Kalkar so weit: Der Freizeitpark in NRW startet in die neue Saison.

Kurz vorher enthüllt der Park, der übrigens auf dem Gelände eines ehemaligen Kernkraftwerks errichtet wurde, noch eine Neuerung. Ein Besucher hat dazu nur eine dringende Frage.

Wunderland Kalkar enthüllt Neuerung

Der Frühling bringt im Normalfall nicht nur schönes Wetter mit sich, sondern auch wieder jede Menge Freizeitmöglichkeiten an der frischen Luft. Jetzt öffnen neben vielen Eisdielen auch die Freizeitparks im Land wieder ihre Türen. Genauso wie das Phantasialand (hier mehr dazu) startet auch das Wunderland Kalkar am Samstag (5. April) wieder in die neue Saison. Doch vorher wird auf der eigenen Facebookseite noch eine Neuerung enthüllt.

Das Wunderland Kalkar feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum (wir berichteten). Passend dazu bekommen nun auch die Maskottchen Kernie und Kerna schicke neue Outfits, in denen sie die Besucher begrüßen. Im Video zum Post bekommen diese schon mal einen ersten Eindruck. „Wie findest du die neuen Looks von Kernie & Kerna?“, heißt es dazu. Ein Follower hat aber nur eine ganz bestimmte Frage: „Wann gibt es Kerna als Puppe? Unser Kernie ist immer so alleine bei seinen Ballonfahrten.“ Anscheinend gibt es derzeit nur das männliche Maskottchen im Kleinformat zum Kuscheln. Bisher hat der Freizeitpark aus NRW aber noch nicht auf die Frage geantwortet. Daher warten wir einfach mal ab, ob es bald auch die Kerna-Version geben wird.

Die Follower sind überzeugt

Dagegen sind die anderen Follower nicht ganz so neugierig unterwegs. Sie freuen sich einfach über die schicken neuen Klamotten von Kernie und Kerna und schreiben unter anderem: „Super… nice“ oder „Super Outfit“.

Eine weitere Besucherin möchte zudem noch wissen, ob es in diesem Jahr Oster-Angebote im Wunderland Kalkar gibt. Darüber würden sich bestimmt viele Familien freuen. Wir sind gespannt!