Cathy Hummels greift sofort ein – „Hört bitte damit auf“

Thomas Müller und seine Frau Laura sind schon seit mehr als 17 Jahren ein Paar. Während sie bereits einige Urlaube gemeinsam verbracht haben, sticht dieser besonders heraus. Denn als Laura kürzlich Urlaubsfotos im Bikini teilte, löste sie damit einen regelrechten Shitstorm aus. Der Grund? Laura sei viel zu dünn! Bodyshaming, womit vor allem auch Cathy Hummels Erfahrung hat.

In ihrer Instagram-Story appellierte Cathy daher an ihre Follower, das Urteilen über Lauras Körper sein zu lassen. Cathy kennt die Last solcher Kommentare aus eigener Erfahrung.

Cathy Hummels: Kommentare unter der Gürtellinie

Die Kommentare unter Lisa Müllers Fotos gehen unter die Gürtellinie. Der Hass ist kaum zu stoppen. Ein Grund, der vor allem Cathy Hummels dazu veranlasst, ein Statement zu setzen. „Als es mir sehr schlecht ging, habe ich enorm viel abgenommen“, erinnert sich Cathy auf Instagram. „Nicht gewollt. Ich war eine Zeit lang emotionslos und sehr taub, was meine Gefühle angeht. Wisst ihr, in meinen Gedanken war damals Hunger das Einzige, das ich gespürt habe. Das Einzige, was mich vielleicht am Leben gehalten hat.“

+++ Cathy Hummels trifft folgenreiche Entscheidung – Fans werden es sofort merken +++

Die Trennung von Mats Hummels war hart, aber Cathy fand gesündere Wege, mit ihren Gefühlen umzugehen. Über die Welle der Kritik an Lisa ärgert sich die RTL2-Moderatorin: „Wir müssen aufhören, uns ständig gegenseitig fertig zu machen. Uns zu beleidigen. Zu bekriegen. Jeder darf eine Meinung haben, egal in Bezug auf was. Mutig ist derjenige, der sie sachlich, ehrlich und offen äußert.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cathy weiter: „Was ich abgrundtief verurteile, sind diese Hasstiraden und Mobbing. Wenn jemandem etwas nicht passt, dann kann man das Profil ignorieren oder per privater Nachricht nett nachfragen. Genau das wünsche ich mir für Lisa.“

Sie schloss mit einem eindringlichen Appell: „Hört bitte mit diesen Beurteilungen auf. Niemand kennt Lisas Geschichte und niemand außer ihr hat das Recht über ihren Körper zu urteilen. Ich kenne Lisa seit Jahren und schätze sie als Person und Mensch sehr.“