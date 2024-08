Cathy Hummels lässt die Bombe platzen – „Endlich“

Durch Influencerin und It-Girl Cathy Hummels fließt Unternehmerblut durch und durch. Nach der Trennung von Fußballprofi Mats Hummels verstand sie es genau, sich eine Karriere vor der Kamera und auf Social Media aufzubauen. Mittlerweile schreibt sie damit Erfolge und leiht ihre Stimme unter anderem dem RTL-Format „Kampf der Realitystars“ oder führte bereits durch die Datingshow „Love Island.“

In den sozialen Medien erreicht sie außerdem täglich tausende von Fans, die an ihrem Patchworkfamilien-Alltag teilhaben und Einblicke hinter die Kulissen erhalten. So lässt es sich Cathy Hummels ebenfalls nicht nehmen, nun einen weiteren Geschäftszweig in die Wege zu leiten – auf Instagram lässt sie die Bombe platzen!

Cathy Hummels lässt die Katze aus dem Sack

Über Ex-Spielerfrau Cathy Hummels mögen die Meinungen auseinander gehen, doch eine Sache ist sicher: Sie weiß genau, wie der Hase läuft. Mit diesem Mindset hat sich die Influencerin vom Schmuckstück an der Seite von Mats Hummels zur wahren Karrierefrau entwickelt. Kaum ging ihr neuestes Projekt, der Podcast „Hummeln & Fische“, mit ihrer Schwester Vanessa Fischer an den Start, steht schon wieder das nächste Geschäft an.

Dies läutet Cathy Hummels passend zum weltweit größten Volksfest Deutschlands ein, was am 21. September wieder seine Tore öffnet: Das Oktoberfest. Denn die 36-Jährige veröffentlicht jetzt ihre eigene Dirndl-Kollektion. Fans finden dazu auf Instagram deutliche Worte.

Cathy Hummels: Fans reagieren deutlich

„Ab heute ist ENDLICH meine Cathy Hummels by Julia Trentini Dirndl-Kollektion online. Ich hab sehr viel Liebe in das Design meiner eigenen Trachten gesteckt und sie mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Jedes meiner Stücke ist 100% Cathy. Außerdem schmückt jedes meiner Dirndl ein Charivari und viele süße Hummel Details“, teilt sie auf Instagram.

Fans finden dazu deutliche Worte:

„Ich bin schockverliebt in das Pinke Dirndl!!!“

„Wieder der Hingucker“

„Wie soll man sich da entscheiden? Die sehen ALLE meeeeega aus“

So lauten nur einige der Reaktionen auf Social Media. Andere hingegen fragen sich, ob die Qualität der Trachten im angemessenen Verhältnis zum Preis steht. Schließlich beginnt dieser bei 329 Euro aufwärts und knackt beim teuersten Modell die 700-Euro-Marke.

Wenn sich die Münchener Schickeria bald wieder im Käferzelt der Wiesn einfindet, läuft man sicherlich auch dem ein oder anderen Dirndl-Modell von Cathy Hummels über den Weg.