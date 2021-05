Bauer sucht Frau: Inka Bause ist bald wieder in der Kuppelshow im TV zu sehen.

„Bauer sucht Frau“: RTL kündigt Hammer nach 8 Jahren an – Inka Bause findet deutliche Worte

Jetzt ist es offiziell. RTL macht eine große Ankündigung zu „Bauer sucht Frau“. Und das, was der Sender jetzt preisgibt, gab es seit acht Jahren nicht mehr!

RTL stellt nun endlich ein Teil der neuen „Bauer sucht Frau“-Landwirte vor. Und eine Person ist für den Sender ganz besonders von Bedeutung: Denn in der neuen Staffel darf wieder eine Frau nach ihrer ganz persönlichen Partnerin suchen.

„Bauer sucht Frau“: RTL verkündet Hammer nach 8 Jahren

In der 17. Staffel ist neben 15 Landwirten also auch wieder eine Frau dabei. „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause freut sich riesig, diese Neuigkeit zusammen mit RTL verkünden zu dürfen: „Nach acht Jahren darf ich endlich mal wieder für eine Frau eine Partnerin fürs Leben finden. Ich freue mich sehr, Pferdewirtin Lara bei der Suche nach einer passenden Frau zu helfen und zu begleiten.“

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: RTL lässt Bombe platzen – DIESES Paar macht es offiziell

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bauer sucht Frau“-Kultstar Uwe Abel packt über RTL-Kuppelshow aus – „genervt von der Filmcrew“

„Bauer sucht Frau“: Bäuerin Denise fast nackt – „Ist das eine Pornoseite geworden?“

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“: Lara sucht die Partnerin fürs Leben

Lara ist 26 und kommt aus Schleswig-Holstein. Sie betreibt einen Reiterhof mit Pensionsbetrieb und Zucht. Neben ihren 60 Pferden besitzt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin auch Schafe, Lämmer, einen Hund, Katzen und Meerschweinchen.

Ihre Leidenschaft ist in erster Linie aber das Thema Pferd. „Ich habe Spaß daran und will die Bedingungen für die Pferde immer weiter verbessern.“ Jetzt sucht Bäuerin Lara, die seit einem Jahr Single ist, eine Partnerin, die ihr das Leben auf dem Anwesen versüßt. „Ich suche meine beste Freundin und die Liebe fürs Leben in einer Person.“

Bauer sucht Frau: Kandidatin Lara sucht die Partnerin fürs Leben(26). Foto: TVNOW

Wie die neue Partnerin für „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Lara sein sollte?

Loyal

Ehrlich

Intelligent

Zwischen 25 und 40

Na mal abwarten, wen „Bauer sucht Frau“-Verkupplerin Inka Bause da wohl für Lara ausfindig macht.

Ebenfalls in der neuen Saison mit dabei sind Mathias (32) aus Bayern und Torsten (52) aus NRW.

Alle neuen Landwirte von „Bauer sucht Frau“ stellt RTL am Pfingstmontag, den 24. Mai ab 19.05 Uhr vor.

Auch bei Schlagerstar Helene Fischer gibt es Neuigkeiten. Die Sängerin wird ihre Fans bald vielleicht richtig happy machen. Hier mehr >>>