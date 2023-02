Barbara Schöneberger spricht über Heidi Klum und Tom Kaulitz – sie erhält sofort die Quittung dafür

Barbara Schöneberger ist für ihre offene Art bekannt! Die Moderatorin nimmt kein Blatt vor den Mund. Diese Charaktereigenschaft beschert ihr wohl nicht nur Freunde, wie sie jetzt verriet.

Barbara Schöneberger gehört zu den besten Entertainerinnen des Landes: Unter anderem wirkt sie in Prime-Time-Shows wie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ oder „Verstehen Sie Spaß?“ mit. Doch bei einer bestimmten Sendung wird man die 48-Jährige wohl nie als Moderatorin zu Gesicht bekommen: „Germany’s next Topmodel“.

Barbara Schöneberger: Tom Kaulitz schlug ihre Einladung aus

Die Sendung wird von Supermodel Heidi Klum (49) moderiert. Die neue Staffel flimmert ab dem 16. Februar auf ProSieben über die Bildschirme. „Ich glaube, das wird nicht passieren“, sagt Barbara Schöneberg im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Ich finde Heidi Klum eigentlich total bombastisch, wie die ausschaut, sich bewegt und präsentiert. Das muss man erst mal schaffen!“ Doch Schöneberger habe sich einmal in der Öffentlichkeit über Heidi Klum und ihren Mann Tom Kaulitz (33) geäußert. Kaulitz habe danach eine Podcast-Einladung der Moderatorin ausgeschlagen. „Es liegt ein bisschen an ihr, dass ich GNTM nicht übernehmen werden, weil Heidi Klum es mir nicht übergeben will“, vermutet sie daher.

Barbara Schöneberger offenbart weiteres Geheimnis

Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ verriet Schöneberger noch ein ganz anderes Geheimnis über sich selbst – und das hat mit alkoholischen Getränken zu tun. So habe sie erst im Alter von 30 Jahren damit angefangen, überhaupt mal Alkohol zu trinken. Sie sei jahrelang diejenige gewesen, „die nur Apfelschorle oder Wasser bestellt hat.“

