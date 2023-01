Barbara Schöneberger im Dschungelcamp? Moderatorin verrät, wieso sie dabei sein will

In den australischen Dschungel hat es schon so einige TV-Stars verschlagen. Die einen wagen das RTL-Abenteuer, um sich einen Namen zu machen, die anderen wollen ihrer bereits bestehenden Karriere neuen Aufschwung verleihen. Doch was würde Barbara Schöneberger ins Dschungelcamp bringen?

Die Fernsehmoderatorin spricht erstmals offen darüber, wieso sie selbst gerne einmal an der RTL-Show teilnehmen möchte. Treue Fans der Blondine können sich bereits denken, worum es dabei geht. An Erfolg und Ruhm mangelt es Barbara Schöneberger jedenfalls nicht.

Zum Abnehmen möchte Barbara Schöneberger in den Dschungel gehen

Bisher sei RTL noch nicht auf sie zugekommen, erzählt Barbara in ihrem „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast. Der Terminkalender der 48-Jährigen würde eine zweiwöchige Auszeit in Down Under derzeit wohl auch nicht hergeben. Jede Woche steht Barbara Schöneberger für die RTL-Gameshow „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ vor der Kamera. Seit vergangenem Jahr ist sie zudem als Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“ im ZDF zu sehen. Im Mai kümmert sie sich jedes Jahr um den Vorentscheid des Eurovsion Song Contests sowie den Countdown zur großen Show. Und dann wäre da noch die „NDR Talk Show“, in der Barbara mehrmals pro Monat auftritt.

Sollte RTL sie jedoch eines Tages nach einer Teilnahme am Dschungelcamp fragen, würde sie wohl lange mit sich hadern. In ihrem Podcast verrät Barbara Schöneberger, dass es aber durchaus einen guten Grund für sie gebe, an dem TV-Experiment teilzunehmen. „Das Abnehmen!“, sagt sie im Gespräch mit Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen.

Barbara Schöneberger an Dschungelcamp interessiert – „Bis zu 13 Kilo abnehmen“

Dass man im Dschungelcamp zwangsläufig einige Kilo verliert, ist längst kein Geheimnis mehr. So hat Ex-Fußballprofi Thorsten Legat stolze 20 Kilo während seiner Zeit im Busch abgenommen. Bei GZSZ-Darsteller Felix van Deventer, Designer Harald Glööckler und Dschungelkönig Filip Pavlović sind es immerhin elf Kilo gewesen.

„Dass man bis zu 13 Kilo abnehmen kann“ sei für Barbara Schöneberger Grund genug, um sich zwei Wochen lang 24/7 von den Kameras begleiten zu lassen. „Ich würde irgendwie versuchen, einfach nur da durchzukommen und dann: nur abnehmen!“, verrät sie Jan Köppen. Auf einem anderen Weg scheint eine Diät für Barbara nämlich nicht in Frage zu kommen. Selbst vor und nach einer Dschungelcamp-Teilnahme könnte sie fettigen Leckereien wie Burger und Pommes nicht widerstehen, sagt sie.