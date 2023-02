Barbara Schöneberger: Magazin eingestellt – es wird ein Abschied, „den niemand vergessen wird“

Diese Nachricht wird Barbara Schöneberger mit Sicherheit nicht gerne gehört haben. Bereits seit 2015 ist sie die Patin ihres eigenen Magazins. Zehnmal im Jahr erscheint das Heft, das ausdrücklich nie ein typisches Frauenmagazin sein wollte. Offensiv warb man, dass es in der „Barbara“ keine Diäten, Workouts oder To-Do-Listen gebe.

Doch damit ist nun bald Schluss, wie RTL Deutschland am Dienstag (7. Februar 2023) bekannt gab. So war schon lange gemunkelt worden, dass der Medienkonzern Bertelsmann sowie seine Tochter RTL Deutschland Zeitschriftentitel des Hamburger Verlages „Gruner + Jahr“ einstellen beziehungsweise verkaufen wollen. Nun ist auch klar, um welche Titel es sich dabei handeln wird. Mit dabei: die „Barbara“. Es ist eine Nachricht, die in der Medienwelt wie eine Bombe einschlug.

Schock für Moderatorin Barbara Schöneberger

Erst vor wenigen Tagen hatte Barbara Schöneberger auf Instagram noch für die neue Ausgabe ihres Magazins geworben. Um Süßigkeiten geht es in der aktuellen Ausgabe, um Niedliches und Naschgeschichten, so heißt es auf dem Cover der 73. Ausgabe des „Barbara“-Magazins. Mutmaßlich eine der letzten Ausgaben.

Die Fans und Leser sind jedenfalls schon jetzt tieftraurig ob des drohenden Abschiedes. „Habe gerade gelesen, dass die Zeitschriften ‚Barbara‘ und ‚Guido‘ eingestellt werden sollen“, schreibt eine Leserin bei Instagram und schickt gleich drei traurige Smileys hinterher. Eine weitere Leserin fragt mutmaßlich betrübt: „Ist das die letzte Ausgabe bevor es ‚eingestampft‘ wird oder kommt nochmal eines?“

Sichtlich hart an der Nachricht zu knabbern hat auch eine weitere Leserin. Sie schreibt: „Die BARBARA wird eingestellt? Ich bin fassungslos. Ich habe jede Ausgabe gekauft und mich immer schon auf jede neue Ausgabe gefreut. Ein schwerer Verlust auf dem Zeitschriftenmarkt!“ Die Redaktion der „Barbara“ hat sich nun via Instagram zur drohenden Einstellung des Magazins geäußert.

„Liebe Freunde, wie viele von euch aus den Medien bereits erfahren haben, wird BARBARA eingestellt. Auch wir sind zutiefst traurig über das Ende unseres großartigen Heftes. Leider haben wir noch nicht alle Antworten auf eure Fragen, möchten uns aber für eure vielen Nachrichten und Kommentare bedanken. Eins ist sicher: Die nächsten Ausgaben werden erscheinen und fantastisch sein! Wenn es so weit ist und wir uns von euch verabschieden müssen, dann wird es ein Abschied, den niemand vergessen wird. Versprochen! Bis dahin machen wir es uns besonders schön hier.“