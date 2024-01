Barbara Schöneberger klärt auf – darum fehlt ihr „NDR Talk Show“-Kollege wochenlang

Am Freitagabend (12. Januar) lädt Moderatorin Barbara Schöneberger wieder zur „NDR Talk Show“ ein. Die Gäste an diesem Abend: Kathrin Ackermann, Conny from the Block sowie Mary Roos und Wolfgang Trepper. Doch direkt zu Beginn der Sendung dürfte der ein oder andere stirnrunzelnd vor dem Bildschirm gesessen haben.

Barbara Schöneberger moderiert ohne Hubertus Meyer-Burckhardt

Sie sind ein eingespieltes Team: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt haben schon zahlreiche Ausgaben der „NDR Talk Show“ gemeinsam moderiert. Doch an diesem Freitag müssen die Zuschauer mit einer anderen Kollegin an der Seite von Schöneberger vorliebnehmen.

Denn statt Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert Bettina Tietjen mit ihr die Sendung. Eine Kombination, die es so noch nicht allzu oft gab, wie Tietjen zu Beginn der Show betonte. „Wir haben das ja noch nicht so oft zusammen gemacht“, sagt sie zu ihrer Kollegin. Die wiederum spricht sofort den Elefanten in Raum an und klärt auf, wieso ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt fehlt.

Schöneberger spricht Klartext

Bevor irgendjemand fragen kann, warum der Moderator fehlt, klärt Barbara Schöneberger das Ganze auf. „Hubertus ist auf Weltreise, tatsächlich. Und das macht er immer Anfang des Jahres. Da sagt er immer, da muss er quasi nochmal so Luft holen für den Rest des Jahres – es ermöglicht uns ziemlich viel für die nächsten Wochen“, erklärt sie.

Demnach wird Hubertus Meyer-Burckhardt wohl länger in der Sendung fehlen. Doch statt Trübsal zu blasen, sind die beiden Moderatorinnen zum Scherzen ausgelegt. „Hoffentlich geht’s gut, Bettina, sonst sehen wir uns ganz häufig dieses Jahr“, sagt Barbara Schöneberger in Hinblick auf die abenteuerliche Reise ihres Kollegen.