Barbara Schöneberger: Notfall in der ARD – Moderatorin handelt sofort

Was ist das Wichtigste im TV neben einer starken Performance? Richtig, die Optik. Wenn man in einer Fernsehshow vor Millionen Zuschauern auftritt, will man schließlich gut aussehen. Flecken auf dem Kleid, Zugfäden am Pullover oder ein schlecht sitzender Anzug sind da absolute No-Gos. Problematisch wird es dann aber, wenn kurz vor Start einer Show plötzlich das Unvorhergesehe passiert. Ein Kleid-Platzer beispielsweise.

Genau das musste nun ARD-Moderatorin Barbara Schöneberger kurz vor Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ erleben.

Auf Instagram teilte die Moderatorin Bilder, die das ganze Ausmaß des Kleider-Notfalls zeigen. Im knallroten Kleid steht Barbara Schöneberger in ihrer Kabine, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen, zeigt die Moderatorin auf ihr Kleid, das bis zum Schritt hin aufgerissen ist. Was ist denn da bitte passiert?!

Kleidernotfall bei Barbara Schöneberger

Doch wie man die 49-Jährige so kennt, lässt sie sich von so etwas nicht die gute Laune verderben. „Oh! Kleid geplatzt! Wie gut, dass ich eine Alternative habe“, schreibt sie bei Instagram.

Vorbereitung ist so wichtig! Und so konnte sie kurz bevor es auf die Bühne ging, dann doch noch in ein anderes Kleid schlüpfen. Das war genauso rot, dafür aber ohne Risse. Und mit Sicherheit mindestens genauso schön – wobei das ja stets im Auge des Betrachters liegt.

Fans feiern Barbara Schöneberger

Die Fans jedenfalls feiern ihre Babsi für die Aktion. „Dein Humor! Du siehst großartig aus“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer schreibt: „Du bist der Knaller, liebe Barbara.“ Ein dritter ergänzt: „Oh oh. Aber die neue Alternative ist noch schöner.“ Und ein vierter jubelt: „Die Alternative ist aber auch atemberaubend.“

In Florian Silbereisens Sendung wurde die Kleiderpanne dann auch noch kurz zum Thema. Als Flori sie nach ihrem Kleid fragte, antwortete Schöneberger ehrlich: „Ich hab den Rock drübergezogen, denn untendrunter ist es gerissen.“