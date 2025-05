ESC 2025 spannend wie nie: Hier läuft das Finale im TV und im Stream

Es sind nur noch wenige Stunden, dann steigt in Basel (Schweiz) das große Eurovision Song Contest (ESC) Finale 2025! Nicht nur das deutsche Kandidaten-Duo „Abor & Tynna“ dürfte an diesem Samstag (17. Mai) aufgeregt sein, auch viele Menschen vor den heimischen TV-Geräten werden das Musik-Event gespannt verfolgen.

Schließlich gibt es einige Hoffnungen darauf, dass Deutschland bei diesem ESC endlich wieder etwas besser abschneiden könnte (mehr dazu hier lesen). 15 Jahre nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut wäre es mal wieder Zeit für „Germany – 10 Points“. Doch wo kannst du das spannende ESC-Finale 2025 heute überhaupt schauen?

ESC-Finale 2025: Hier kommt es live im TV

Der ESC findet seit 69 Jahren statt, konnte jahrelang nur per TV-Übertragung von dem heimischem Sofa aus angesehen werden. Trotz moderner Technik ist es natürlich auch in diesem Jahr möglich, den Musik-Wettbewerb traditionell im linearen Fernsehen zu verfolgen.

Zwei Sender übertragen das Spektakel – zum einen die ARD, also das Erste Programm, zum anderen der zum ARD-gehörende Sender ONE. Das Finale selbst fängt erst um 21 Uhr an, wird also erst ab diesem Zeitpunkt live aus Basel gesendet. Bereits ab 20.15 Uhr bieten aber sowohl die ARD als auch ONE ein ESC-Vorprogramm an. Um 20.15 Uhr startet „ESC – der Countdown“, der bereits aus Basel gesendet wird und von Barbara Schöneberger moderiert wird. Unterstützt wird die Moderatorin von Komiker Thomas Hermanns und Sängerin Jane Comerford.

Auf beiden TV-Sendern geht es auch nach dem ESC-Finale mit einer entsprechenden Show weiter. Bei „ESC – die Aftershow“ sollen auch die Teilnehmer aus Deutschland und Österreich zu Wort kommen und der gesamte Wettbewerb im Rückblick betrachtet werden. Auch diese Sendung wird von dem Trio Schöneberger, Hermanns und Comerford moderiert und geht von 0.55 Uhr bis 1.25 Uhr.

Hier läuft das ESC-Finale im Livestream

Wer es flexibler mag, kann das ESC-Finale auch über diverse Live-Streams verfolgen. So gibt es einen eigenen Youtube-Stream, auf dem die Übertragung aus Basel um 21 Uhr beginnt. Außerdem übertragen sowohl die ARD als auch ONE das Finale nicht nur im Fernsehen, sondern ebenfalls über ihre eigenen Live-Streams. Zusätzlich gibt es auch uner eurovision.de einen Stream, der das Finale live übertragt.

Und wenn dir das alles noch nicht genug ESC ist, kannst du die Show auch noch über unseren Liveblog verfolgen.