ESC 2025: Entscheidung steht – gutes Omen für Deutschland?

Der ESC, der Eurovision Song Contest, der größte Musikwettbewerb der Welt. Jedes Jahr aufs Neue schauen Millionen Menschen zu, wenn im Land des Vorjahressiegers ein neuer Triumphator gekürt werden soll.

2025 treten „Abor & Tynna“ mit ihrem Song „Baller“ für Deutschland an. Die Fans sind begeistert von der Nummer, doch reicht es in Basel für den Sieg? In unserem ESC-Liveblog findest du alle Infos, die heißesten News und das Finale im Ticker.

Der ESC 2025 im Liveblog

15.30 Uhr: Es gibt viele Möglichkeiten, das Finale heute live zu verfolgen. Sowohl im TV als auch in diversen Live-Streams. Alle Optionen haben wir dir hier zusammen gefasst.

14 Uhr: Seit langem spielt Stefan Raab bei dem diesjährigen ESC wieder eine Rolle, war gemeinsam mit RTL und dem NDR an der Auswahl des Duos Abor & Tynna beteiligt. Auch vor Ort in Basel sorgt der Entertainer jetzt für Wirbel, hat einen Live-Auftritt gecrasht. Warum es dafür Kritik hagelte, liest du hier.

12 Uhr: Die Startreihenfolge für den ESC 2025 steht. Doch wie wichtig ist der Startplatz wirklich von dem die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler ins Rennen gehen? Während die einen sagen, dass der Startplatz egal sei, und nur der Song entscheide, glauben andere fest an die Magie des richtigen Zeitpunktes. Klar ist: Platz 17 hat schon einigen Künstlern Glück gebracht.

Bereits sechsmal sang der spätere Gewinner von dieser Position. Darunter Johnny Logan, die Finnen-Rocker Lordi und die legendäre Vicky Leandros. Ein gutes Omen für „Abor & Tynna“? Zwar starten sie nicht von Platz 17, dafür aber von Platz 16. Ganz nah dran also.

Die ARD überträgt das Finale des ESC 2025 am 17. Mai ab 21 Uhr live aus Basel. Vorberichte gibt es ab 20.15 Uhr.