ESC 2025: Hinweise verdichten sich – jetzt doch Céline Dion?

Am Samstagabend (17. Mai) ist es so weit und das lange Warten hat endlich ein Ende. Der diesjährige ESC („Eurovision Song Contest“) hält Fans des Musik-Spektakels bereits seit Wochen in Atem. Die große Frage danach, welches Land den Siegerpokal mit nach Hause nehmen darf, wird im Laufe des Showabends beantwortet werden.

Für Deutschland tritt in diesem Jahr das Duo „Abor & Tynna“ mit seinem Song „Baller“ an. Hinter den Musikern steht eine große Fanbase, die ihre gesamte Hoffnung in die Neuentdeckung von Stefan Raab legt. Doch besonders ein Auftritt sorgt bereits vor Showbeginn für Aufsehen.

ESC 2025: Wird Céline Dion auf der Bühne stehen?

Im Jahr 1988 gewann Musikerin Céline Dion mit ihrem Hit „Ne partez pas sans moi“ den damaligen ESC und holte damit den Sieg für die Schweiz ein. Was danach folgte, ist Geschichte. Mittlerweile gilt die 57-Jährige als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Bereits Tage vor dem großen Showabend brodelte die Gerüchteküche, angeblich soll der Megastar 37 Jahre nach seinem glorreichen Sieg am Samstagabend erneut auf der großen Bühne des Songcontests in Basel stehen.

Doch was dann folgte, versetzte die Fans der Musikshow in Aufruhr. Denn eine Videobotschaft der Sängerin, die während des ersten Halbfinales in Basel abgespielt wurde, machte ihren Auftritt beim großen Finale plötzlich immer unwahrscheinlicher. In der Aufnahme wendet sich die Musikerin an die Zuschauer und bekräftigt: „Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein.“

Der ESC-Star leidet an einer schweren Autoimmunerkrankung, dem Stiff-Person-Syndrom. Die unheilbare Krankheit führt zu starken Muskelkrämpfen und schwerwiegenden Bewegungseinschränkungen. Ob die Musikerin einen Auftritt auf der großen Showbühne überhaupt bewältigen kann, ist ungewiss. Doch plötzlich gibt es für die Fans des Weltstars wieder einen Grund zur Hoffnung!

Denn der Schweizer Tageszeitung „Blick“ zufolge, wurde der Showablauf des großen ESC-Abends plötzlich geändert! Der Ablaufplan ist demnach nicht mehr für alle Angestellten einsehbar und angeblich wurde sogar die bereits eingeplante Videobotschaft der Sängerin aus dem Programm gestrichen. Nun werden erste Vermutungen darüber laut, dass die Grußbotschaft kurzerhand mit einem Live-Auftritt von Céline Dion ersetzt werden könnte.

Der Sender „BBC“ berichtet außerdem, dass der Privatjet der Sängerin in Basel gelandet sei. Ein offizielles Foto der Musikerin gibt es jedoch bisher nicht. Falls die Gerüchte tatsächlich stimmen sollten, würde Céline Dion sicherlich für den spektakulärsten Auftritt des großen ESC-Abends sorgen.