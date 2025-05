ESC 2025: Prognose lässt vor dem Finale keine Zweifel – Deutschland dürfte es freuen

Am Samstagabend (17. Mai) richtet sich der Blick wieder gebannt auf den größten Musikwettbewerb Europas: den ESC 2025. Auch der deutsche Act steht längst in den Startlöchern. Für Deutschland gehen in diesem Jahr die österreichischen Geschwister Abor & Tynna ins Rennen – und mit ihnen die Hoffnung, endlich wieder die ersehnten Worte zu hören: „12 Points for Germany.“ Denn in den vergangenen Jahren war für den deutschen Beitrag in der Punktevergabe oft wenig zu holen.

Doch kurz vor dem großen Finale sorgt eine neue Prognose für Optimismus. Vor allem bei den Fans von Abor & Tynna dürfte das für gute Laune sorgen.

ESC 2025: Gutes Omen für Deutschland?

Mit ihrem Song „Baller“ haben sich Abor & Tynna bereits in viele Fan-Herzen gesungen. Doch wie weit kann es damit wirklich gehen? Laut einer aktuellen Hochrechnung von Eurovoix könnte der Traum vom Top-Ergebnis zwar knapp verfehlt werden, doch die Richtung stimmt: Platz 11 lautet die Prognose für Deutschland. Das wäre ein deutlich besseres Ergebnis als in den Vorjahren.

Ganz vorn im Ranking: KAJ aus Schweden, gefolgt von Frankreich und JJ aus Österreich. Gastgeber Schweiz soll laut Vorhersage den fünften Platz belegen. Für Laura Thorn aus Luxemburg sieht es hingegen weniger rosig aus – sie wird auf Rang 23 geschätzt.

Die Prognose stammt aus „The Model“, einer datenbasierten Simulation von Eurovoix, die historische Abstimmungen, Online-Umfragen und aktuelle Trends kombiniert. Und sie hält noch ein kleines Extra bereit: 114 Punkte werden Abor & Tynna vorausgesagt – 34 mehr als noch vor wenigen Tagen. Denn bereits am 11. Mai wurde die Punktevergabe hochgerechnet.

Ein klarer Aufwärtstrend für Deutschland. Bleibt also nur noch die Frage: Reicht es am Ende vielleicht doch für den Sprung in die Top 10? Es bleibt spannend!