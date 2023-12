Barbara Schöneberger mit deutlicher Ansage: „Bin für einen Flirt zu haben“

TV-Moderatorin Barbara Schöneberger ist für ihre offene und freche Art bekannt. Kein Wunder, die 49-Jährige ist seit fast 25 Jahren im Show-Business zu Hause, hat während ihrer Karriere schon viel erlebt und weiß, wie man das Publikum begeistert.

Auch wenn Barbara Schöneberger viel im Fernsehen zu sehen ist und dabei auch gerne über Persönliches wie ihre Figur spricht, hält die „Verstehen Sie Spaß…?“-Moderatorin ihr Privatleben größtenteils unter Verschluss. Was allerdings bekannt ist: Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder – umso überraschender deshalb jetzt ihre deutliche Ansage.

Barbara Schöneberger vermisst das Flirten

Barbara Schöneberger verkörpert für viele Menschen eine Traumfrau: blonde Haare, weibliche Figur, witzige Art. Seit 2009 ist der TV-Star allerdings in festen Händen, heiratete Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt.

Das heißt aber nicht, dass die 49-Jährige nicht für kleine Aufmerksamkeiten im Alltag zu haben ist, wie sie gegenüber „T-Online“ verriet. Für Schöneberger hängt ein guter Flirt nämlich weder vom eigenen Alter, noch dem Beziehungsstatus ab.

„Ich habe mir schon vorgenommen, auch weiterhin am erotischen Verführungsleben teilzunehmen, beruflich, aber auch privat. Und ich bedauere sehr, dass überhaupt nicht mehr geflirtet wird“, so die zweifache Mutter offen. „In meiner Wahrnehmung ist das deutlich weniger geworden. Dabei bedeutet es ja nicht, dass man sich gleich ein Hotelzimmer zusammen bucht, nur weil man im Flugzeug Blicke austauscht. Es geht ja auch manchmal einfach nur um diese völlig unverfängliche, lockere Ebene des Flirts und dieses miteinander und umeinander rumtanzen. Das finde ich sehr schade, dass das gar nicht mehr gemacht wird.“

Barbara Schöneberger: „Jeder ist mit seinem Telefon beschäftigt“

Die Moderatorin hat für den „rapiden Flirtrückgang“ auch eine simple Erklärung: „Ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun, dass das jetzt alles in Verruf gekommen ist. Aber ich glaube, jeder ist mit seinem Telefon beschäftigt.“

Mit dieser Beobachtung hat die Münchnerin kaum Unrecht, schließlich suchen sich die meisten Menschen in Bus, Bahn oder auf der Straße tatsächlich schnell eine Beschäftigung am Handy, anstatt nur in der Gegend herum zu gucken.

Sitzt man jedoch mit Barbara Schöneberger in einem Transportmittel, wird sich das wohl schnell ändern – vor allem mit dieser Aussage: „Für alle da draußen: Ich bin weiterhin für einen Flirt zu haben. Also wer mich im Flugzeug ansprechen will, ich habe ein offenes Ohr.“