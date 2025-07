Wie passt das denn zusammen? Klimawandel stoppen, aber auf Kreuzfahrtschiffen schlafen

Anti-Klimawandel-Konferenz mit fragwürdiger Idee! Brasilien steht vor logistischem Problem: zu viele Gäste, zu wenig Betten bei der größten Klimakonferenz der Welt. Die Regierung fand einen überraschenden Ausweg: Kreuzfahrtschiffe als Hotels für COP30-Teilnehmer.

Morgens Klima retten, abends zum Schlafen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes steigen: klingt falsch, ist aber bald Realität bei der kommenden UN-Klimakonferenz in Brasilien.

Klimawandel stoppen – aber das passt nicht ins Bild

Der Grund für die sonderbare Einquartierung: die Hotels und Ferienwohnungen in der Gastgeberstadt Belém reichen nicht aus, um geschätzte 50.000 Gäste zu beherbergen. Darum sicherte die brasilianische Regierung zwei Kreuzfahrtschiffe als Unterkünfte – und damit etwa 6.000 weitere Schlafplätze. Ganz unproblematisch ist es aber trotzdem nicht.

Kreuzfahrtschiffe: Enormer Schaden für Mensch und Klima

Die Kreuzfahrtbranche steht gerade bei Umweltschützer in der Kritiker. Die tonnenschweren Schiffe werden mit Schweröl betankt und belasten die Umwelt mit giftigen Schwefel-, Stickoxid- und Rußemissionen. Wer so urlaubt, erhöht seinen Anteil am globalen Klimawandel. Hoher Energieverbrauch und Unmengen an Müll, der auf wochenlangen Fahrten entsteht und oft ins Meer entsorgt wird, setzen der Umwelt auch einen enormen Schaden zu.

Auch der Mensch bleibt von negativen Auswirkungen der Kreuzfahrt nicht verschont. Besonders in den Hafenstädten wie beispielsweise Belém sind jedes Jahr Tausende von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen auf Schiffsabgase zurückzuführen.

Große Politik im größten Regenwald

Die 30. Weltklimakonferenz (COP30) findet vom 10. bis 21. November 2025 in Belém, einer Großstadt im brasilianischen Amazonasgebiet. Es werden mehrere tausend Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs aus über 200 Ländern, erwartet, die über den Klimawandel beraten. Zu den wichtigsten Themen zählen Waldschutz in tropischen Gebieten und die Aufstockung des Budget vom UN-Klimagremium auf 1.3 Trill. US-Dollar.