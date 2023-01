Barbara Schöneberger schlägt Alarm – „Riesen-Fake“

Im TV ist Barbara Schöneberger eine echte Ikone. Mit ihren Kollegen Günther Jauch und Thomas Gottschalk steht sie regelmäßig für das RTL-Format „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. Und natürlich ist Barbara Schöneberger 2023 auch wieder als quirlige ESC-Moderatorin mit dabei.

Aber nicht nur mit ihren Shows, sondern auch als Podcasterin und natürlich auch mit ihrem Instagram-Kanal unterhält Barbara Schöneberger ihre Fans. Statt kurzweiligen News aus dem Berufsalltag der Moderatorin, gibt es hier jetzt aber eine wichtige Nachricht für ihre Anhänger.

Barbara Schöneberger warnt ihre Fans

Am Sonntag (22. Januar) meldet sich die Moderatorin in ihrer Instagramstory und sagt: „Mich erreichen täglich Anfragen darüber, ob ich tatsächlich Werbung mache für Diätpillen. Nein, selbstverständlich nicht. Das ist irgendein Riesen-Fake. Leute haben da ihre Packung in meine Hand reingemogelt.“

Dann klärt sie nochmal auf und wird deutlich: „Ich werbe nicht für Diätpillen!“ Und weil sie anscheinend generell große Zweifel an der Wirkung solcher Tabletten hat, betont sie: „Gäbe es eine Pille, die mich ganz doll dünn macht, ich würde sie nicht nehmen. Für sowas würde ich tatsächlich nicht werben.“

Barbara Schöneberger als Opfer von Fotomontage

Das Thema Figur begleitet Barbara Schöneberger bereits seit Jahren. Abnahme, Zunahme – ihr Gewicht sorgte schon für diverse Schlagzeilen. Dass sie sie allerdings auf Diätpillen als Wunderwaffe setzt und dafür auch noch als Werbegesicht fungiert, um Fans zum Kauf zu bewegen, ist frei erfunden.

Schon im Dezember 2022 zeigte sich Barbara Schöneberger alarmiert und veröffentlichte ein Foto samt Anzeigentext, mit dem sie angeblich Werbung für eine Wunderpille machte. „Ich bin mit meiner Figur wirklich zufrieden, möchte aber noch ein paar Pfunde verlieren, um noch besser auszusehen.“ Heißt es hier.

Und auch damals stellte Barbara klar: „Ich wiege genauso viel wie immer, eher ein bisschen mehr als sonst, also glaubt den Scheiß nicht.“