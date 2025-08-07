Marie Reim begeistert beim „Schlagerherz“ auf Crange: Man merkte es ihr nicht an

Bei dieser Frau merkt man einfach sofort: In ihr schlägt das Schlagerherz. Umso logischer, dass Marie Reim am Mittwochabend (6. August) auch beim „Schlagerherz“ auf der Cranger Kirmes dabei war. Über 2.000 Menschen waren gekommen, auch, um die 25-Jährige zu sehen.

Und die Tochter der Schlager-Legenden Matthias Reim und Michelle lieferte ab. 33 Minuten hüpfte Marie Reim auf hohen Hacken über die Bühne, flirtete mit dem Publikum und auch ihrem neuen Partner, Ex-Fortuna-Düsseldorf-Torwart Raphael Wolf, begeisterte die Fans mit eigenen, aber auch Songs ihrer Eltern.

Marie Reim begeistert die Fans beim „Schlagerherz“

Dabei war der Auftritt nicht selbstverständlich. Sieben Wochen, so berichtet uns Marie im Nachgang des Konzerts, sei sie krank gewesen, musste sämtliche Auftritte absagen. Doch nach sieben langen Wochen zog es die 25-Jährige einfach wieder auf die Bühne.

„Aber ich muss wieder Vollgas geben, und ich will jetzt auch“, grinst Marie, „das heute konnte ich mir nicht entgehen lassen.“ Dabei sei sie eigentlich gar nicht so der typische Kirmes-Typ.

„Hier ist eine richtig schöne Stimmung auf der Kirmes“

Sie möge nicht die ganz großen Menschenmassen, so Reim. Die Rheinkirmes in Düsseldorf habe sie dieses Jahr auch gemieden. Auf Crange aber sei es schon angenehmer gewesen. „Hier ist eine richtig schöne Stimmung auf der Kirmes. Hier ist es auch gut besucht, aber hier kannst du atmen.“

Und so wurde auch die ein oder andere Bude interessant. „Ich habe meinem Schatz schon gesagt, das Spiel würde ich gerne spielen, aber heute blieb leider gar keine Zeit“, so die 25-Jährige ein wenig enttäuscht. Naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, vielleicht schafft es Marie ja im kommenden Jahr mal privat nach Crange. Die Budenbesitzer würden sich sicherlich freuen.

Und so konnten die Besucher der Cranger Kirmes, und vor allem des „Schlagerherz“ noch den ganzen Abend weiterfeiern. Auf der Bühne standen unter anderem noch „GZSZ“-Legende Oli.P und Crange-Legende Olaf Henning.