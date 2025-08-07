Duisburger Kioskbesitzerin ist das Herz des Viertels – doch wer DIESE Regel nicht befolgt, kann gehen

Von außen ist es ein Kiosk, wie es sie im Ruhrgebiet vielfach gibt. Doch das Besondere an „Bruckis Büdchen“ in Duisburg-Hochheide ist nicht die Räumlichkeit oder die Ware, sondern die Frau, die hinter dem Tresen steht. Denn hier werden die Kunden von Verena-Kristina Kirchberg begrüßt und zwar in der Regel mit einem freundlichen „Hallöchen“.

Verena Kirchberg ist die Besitzerin des Kiosks in Duisburg-Hochheide und betreibt den Laden mit ihrem Ehepartner Jürgen seit rund sieben Jahren. Die 49-Jährige hat das, was man hier eine klassische „Ruhrpottschnauze“ nennt. Mit viel Charme und offenen Ohren empfängt sie ihre Kundschaft, doch wehe es hält sich einer nicht an ihre goldene Regel, dann legt Verena Kirchberg einen anderen Ton an den Tag. DER WESTEN war vor Ort und hat „Bruckis Büdchen“ einen Besuch abgestattet.

Kiosk-Besitzerin in Duisburg besteht auf gute Manieren

Wenn Kunden bei Verena Kirchberg im Kiosk klingeln, wird eine kleine Glasscheibe an die Seite geschoben und mit einem breiten Grinsen und einer rauchigen Stimme fragt die Besitzerin: „Hallöchen, wat krisse?“ Ein kleiner Junge möchte eine Cola-Flasche mit Zuckerglasur, doch er hat die wichtigste Regel des Hauses nicht beachtet. „Nein, darfst du nicht. Was sagst du?“ Er hatte die Begrüßung vergessen – wie so oft. Doch der Junge holt sein Versäumnis wieder nach und beide können lachen.

Diese kleine Erziehungsmaßname wendet Kirchberg auch öfter mal bei Erwachsenen an – da ist sie aber wesentlich strenger. „Wir sind hier freundlich und behandeln uns mit Respekt. Ein ‚Hallo‘, sowie ‚Danke‘, und ,Bitte‘ erwarte ich. Also da bestehe ich drauf.“ Bei Missachtung gebe es erstmal eine Gelbe Karte in Form einer Ermahnung und die Kiosk-Besitzerin macht die Kunden auf ihre fehlende Begrüßung freundlich aber bestimmt aufmerksam.

Kiosk-Besitzerin Verena Kirchberg ist die gute Seele in Duisburg-Hochheide. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Harte Schale, weicher Kern – das kommt gut an

Wer dann schnell Einsicht zeigt, bei dem erbarme sich die 49-Jährige auch bald wieder und zeigt nochmal Gnade vor Recht. Doch wehe jemand sieht seinen Fehler nicht ein. Knallharte Konsequenz: „Ich habe auch schon Menschen rausgeschmissen, weil sie sich geweigert haben, freundlich zu sein. Dann sage ich klar: ‚Dann kaufst du deine Kippen eben woanders und bitte geh!‘“, wird Kirchberg deutlich.

Die meisten Leute, die hier Zigaretten, Getränke oder Süßigkeiten einkaufen, kennt Verena Kirchberg beim Namen. Ihre offene, beherzte Art kommt gut an und die Menschen teilen ihre Geschichten mit ihr – zum Teil auch sehr bewegende. Da schmilzt selbst die harte Schale der Trinkhallen-Besitzerin dahin. „Manchmal erzählen mir Leute davon, dass ihr Partner verstorben ist. Das ist ein Moment, da habe auch ich Pippi in den Augen. Oder Menschen, die sehr krank sind. Sowas bewegt mich auch sehr. Da versuche ich natürlich etwas zu trösten, wenn es möglich ist.“

Die gebürtige Kölnerin war früher hauptberuflich Gärtnerin, doch nun würde sie ihren Job als Trinkhallen-Besitzerin nie wieder eintauschen wollen. Dafür seien ihr das Viertel und die Bewohner in Duisburg-Hochheide inzwischen zu sehr ans Herz gewachsen.