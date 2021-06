ARD verkündet traurige Nachricht – DIESER Abschied fällt schwer

Abschiedsstimmung bei der ARD. Das wird wohl für einige traurige Gesichter sorgen. Die ARD muss sich schweren Herzens von einem seiner beliebtesten Fernsehstars trennen.

Ausgerechnet die ARD-Kultshow „Verstehen Sie Spaß?“ verliert noch dieses Jahr ihren Moderator.

ARD verabschiedet sich von Kultmoderator Guido Cantz

Bei treuen ARD-Zuschauer wird diese Nachricht ein mulmiges Gefühl auslösen. Moderator Guido Cantz verlässt auf eigenen Wunsch die Erfolgsshow „Verstehen Sie Spaß?“. Das gab der Südwestrundfunk (SWR) zu Beginn dieser Woche bekannt.

Guido Cantz moderierte zwölf Jahre lang die ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“. Foto: picture alliance/dpa/SWR | Wolfgang Breiteneicher

Der SWR produziert seit Jahren die Comedy-Show „Verstehen Sie Spaß?“ für die ARD. Guido Cantz steht bereits seit 2010 für die Sendung vor der Kamera. Doch jetzt soll plötzlich Schluss sein.

Das ist „Verstehen Sie Spaß?“:

„Verstehen Sie Spaß?“ ist eine Unterhaltungssendung der ARD

In der Show werden diversen Personen Streiche gespielt – das Ganze wird von einer versteckten Kamera gefilmt

das Ganze wird von einer versteckten Kamera gefilmt Die Sendung wurde am 31. Januar 1980 zum ersten Mal ausgestrahlt

Guido Cantz moderiert die Show seit dem 10. April 2010 – seine Vorgänger waren u.a. Karl Dall, Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Frank Elstner

seine Vorgänger waren u.a. Karl Dall, Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Frank Elstner Inzwischen gibt es auch den Ableger „Verstehen Sie Spaß? Kids“

ARD: Guido Cantz wird 50 Jahre alt – und will „nach vorne“ blicken

Im Dezember 2021 wird Cantz zum allerletzten Mal „Verstehen Sie Spaß?“ moderieren. Das bedeutet, dass nur noch vier Ausgaben mit dem sympathischen Kölner ausgestrahlt werden. Ein Schock für seine Fans. Also warum entscheidet sich Guido Cantz für das unerwartete Aus?

Guido Cantz kehrt „Verstehen Sie Spaß?“ den Rücken. Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Breiteneicher

„Im August werde ich 50 Jahre alt und da blickt man natürlich zurück, aber vor allem auch nach vorne. Ich danke dem SWR und meinem gesamten Team für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten zwölf Jahren“, erklärt der TV-Moderator.

ARD: Guido Cantz' letzte Sendung läuft im Dezember 2021

Die folgenden Daten sollten sich seine Fans also gut merken: 17. Juli, 21. August, 9. Oktober und 18. Dezember 2021. Denn an diesen Tagen werden die letzten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgaben mit Guido Cantz in der ARD ausgestrahlt.

Die ARD macht Schluss mit einem beliebten TV-Gesicht. Foto: IMAGO / photothek

