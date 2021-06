Vox: Nach Froonck, der Wedding Planner – Sender macht IHN zum Hochzeits-Experten

Durch die Traumhochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi 2005 wurde Frank Matthée zu Deutschlands bekanntestem Hochzeitsplaner. Anschließend bekam der Wedding Planner sogar eigene TV-Shows bei ProSieben und Vox.

Doch jetzt könnte ihm ausgerechnet ein Vox-Kollege den Rang ablaufen. Denn „Froonck“ ist längst nicht mehr der einzige Star des Senders, der Paare an ihrem schönsten Tag im Leben begleiten darf.

Vox: Guido Maria Kretschmer bekommt neue Hochzeits-Show

Seit 2012 moderiert Frank Matthée die Hochzeits-Doku „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ und brachte Vox damit gute Quoten ein. Doch an den Mega-Erfolg von „Shopping Queen“ konnte die Sendung von „Froonck“ nie anknüpfen.

Stattdessen mauserte sich Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer immer mehr zum absoluten Publikumsliebling. Das scheint auch dem Sender nicht entgangen zu sein und so hat man sich bei Vox für eine weitere Guido-Show entschieden.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Senders lässt Vox nun die Bombe platzen: „Eine Traumhochzeit feiern und dabei von Guido Maria Kretschmer getraut werden? Für eines von drei Paaren kann dieser Traum bald bei 'Guidos Wedding Race' wahr werden!“

Das ist Guido Maria Kretschmer:

Guido Maria Kretschmer wurde am 1. Mai 1954 in Münster geboren

Der Modedesigner gründete 1987 sein Modelabel „Guido Maria Kretschmer Corporate Fashion“

Im Jahr 2005 präsentierte er seine Mode erstmals auf der Berliner Fashion Week

Unter anderem hat er eine Kollektion für die Deutsche Bahn entworfen

Seit Januar 2012 moderiert er die Vox-Sendung „Shopping Queen“

In den Jahren 2013 und 2014 saß er in der Jury von „Das Supertalent“

Am 8. September 2018 heiratete er seinen langjährigen Partner Frank Mutters

Vox: Guido Maria Kretschmer wird zum Trauredner – das ist „Guidos Wedding Race“

In „Guidos Wedding Race“ müssen die teilnehmenden Paare zunächst in fünf Etappen beweisen, wie gut sie zusammen funktionieren. Die Zwei, die sich gegen die anderen Kandidaten durchsetzen konnten, werden anschließend zur Location ihrer Traumhochzeit gebracht.

Dort werden nicht nur die Outfits des Brautpaares aufgehübscht, sondern es gibt auch noch „eigens von Guido entworfene Eheringe“ oben drauf.

Die Fans lieben Guido Maria Kretschmer für seine witzigen Sprüche. Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Der Höhepunkt wird jedoch die Trauung sein. Denn niemand Geringeres als Guido Maria Kretschmer selbst wird die Rede halten. Da bleibt sicherlich kein Auge trocken.

Einen offiziellen Starttermin für „Guidos Wedding Race“ gibt es noch nicht. Doch allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis wir erfahren, wann der Designer zum Trauredner wird. Wir freuen uns jetzt schon!

