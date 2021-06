Sat.1 bedient sich bei VOX: Diese Kult-Show kehrt zurück

Mega-Rückkehr einer Kultshow! Sat.1 setzt in der kommenden Saison auf ganz neue Töne – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sender soll ein Show-Revival planen, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

Das Interessante: Sat.1 bedient sich dabei beim Konkurrenten VOX.

Sat.1 will VOX-Show zurückholen

Laut „DWDL“ will Sat.1 die vor 20 Jahren bekannte Vorabend-Rateshow „Hast du Töne“ neu auflegen. Das Format wurde von Dezember 1999 bis Frühjahr 2001 auf dem Sender VOX gezeigt. Mit dem Musikquiz durfte sich der damals junge Matthias Opdenhövel erstmals in einer eignen Show als Moderator versuchen, nachdem er zuvor Co-Moderationen bei VIVA sowie „Bitte Lächeln“ hatte.

Das ist „Hast du Töne“:

Die Sendung lief von 1999 bis 2001 bei VOX

Insgesamt gab es 333 Folgen

Die Musikquizshow wurde von Matthias Opdenhövel moderiert

Die Sendung basiert auf der US-Version „Name That Tune“, die 1953 an den Start ging

Sat.1 will hierzulande nun ein Remake starten

Sat.1: „Hast du Töne“ wird von IHM moderiert

Moderieren wird Matthias Opdenhövel laut „DWDL“ das Sat.1-Remake von „Hast du Töne“ diesmal aber nicht. Kein Geringerer als „Höhle der Löwen“-Star Amiaz Habtu soll in seine Fußstapfen treten. Der Moderator macht selbst auch Musik, veröffentlichte im Jahr 2019 mit „Von A bis Z“ sein erstes Album. Ahnung von Musik hat Amiaz Habtu demnach.

VOX-Moderator Amiaz Habtu wechselt bald offenbar zu Sat.1. Foto: IMAGO / APress

„Hast du Töne“ basiert auf der 1953 ins Leben gerufenen US-Version „Name That Tune“. Nachdem die Show in den USA zuletzt bis 1984 auf dem Sender CBS on Air lief, gab es am 6. Januar dieses Jahres ein Comeback bei FOX.

Nun will also auch die deutsche Fernsehlandschaft ihr erneutes Show-Glück versuchen.

Ein offizielles Statement seitens Sat.1 steht bislang allerdings noch aus.

