RTL2 mit dicker Überraschung: Sender hat jetzt diese Nachricht für Fans

Gute Nachrichten für die Zuschauer von RTL2. Der Sender hat sich die Lizenz für ein neues Dating-Format sichern können.

Du liebst Shows wie „Love Island“, „Are You The One?“ oder „Hochzeit auf den ersten Blick“? Dann wäre die neue Sendung von RTL2 sicherlich auch etwas für dich.

RTL2: Neue Datingshow steht in den Startlöchern – das ist „Let Love Rule“

Noch in diesem Jahr soll „Let Love Rule“ bei RTL2 starten. Das Showkonzept stammt aus den Niederlanden und wurde sogar schon nach Belgien, Schweden, England und Portugal verkauft. Nun dürfen sich auch die Zuschauer in Deutschland an der neuen Datingshow erfreuen.

In dieser neuen RTL2-Show sollen Singles die große Liebe finden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Cavan Images

Die von „Bildergarten Entertainment“ produzierte Sendung soll stolze 80 Folgen haben, die täglich ausgestrahlt werden. Darin treffen sich jeweils zwei Singles, die sich noch nie zuvor gesehen haben, und ziehen direkt für ihr erstes Date zusammen. Ganz schön krasse Nummer. TV-Fans wissen längst, dass das für Zündstoff sorgen könnte. Denn: Es ist davon auszugehen, dass sich vermutlich nicht alle Kandidaten immer auf Anhieb verstehen werden.

Das ist RTL2:

März 1993: Sendestart

Juli 2003: Beginn von „Frauentausch“

Januar 2005: Start von „Welt der Wunder“

Mai 2006: Preisträger von CIVIS-Fernsehpreis für „Das Experiment – 30 Tage Moslem“

Januar 2011: Etablierung von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ und „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“

September 2011: Start von „Berlin – Tag & Nacht“

Mai 2015: Relaunch der RTLII-Homepage mit neuem Design und Videobereich

Oktober 2019: Sender ändert seine Schreibweise von „RTL II“ zu „RTL ZWEI“

RTL2 sucht noch nach Kandidaten für „Let Love Rule“ – hier kannst du dich bewerben

„In einer gemütlichen Hütte lernen sie sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen“, heißt es in der Pressemitteilung zu „Let Love Rule“. Na, schon neugierig geworden?

RTL2 sucht gerade noch nach den passenden Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Sendung. Interessierte Singles können sich deshalb noch immer unter „dating.bildergarten.tv“ bewerben.

RTL2: Nach „Love Island“-Aus – SIE ist zurück

Moderiert wird die Datingshow übrigens von niemand Geringerem als Ex-„Love Island“-Moderatorin Jana Ina Zarrella. Und die kann es kaum noch erwarten, bis ihre neue Sendung startet: „Ich freue mich sehr auf die neue Datingshow. Eine intensive Reise zur Zweisamkeit – pur, direkt und unmittelbar, voller Spannung und Flirts. RTLZWEI zeigt täglich drei parallel erzählte Dates, bei denen sich die Singles von Tag eins an intensiv kennenlernen können.“

Jana Ina Zarrella steht schon bald wieder für RTL2 vor der Kamera. Foto: IMAGO / Future Image

Dass Jana Ina Zarrella sich bereits für das nächste TV-Format verpflichtet hat, wird einige sicherlich wundern. Noch vor zwei Monaten kündigte sie an, sich zurückzuziehen und kehrte „Love Island“ nach fünf Staffeln den Rücken, „um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können“.

