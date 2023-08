ARD mit großer Veränderung: „Sturm der Liebe“-Fans sollten genau hinschauen

Der Fürstenhof ist Sehnsuchtsort von Tausenden ARD-Zuschauerinnen und Zuschauern. Stets um kurz nach 15 Uhr schalten sie „Sturm der Liebe“ ein, um die großen und kleinen Dramen rund um das Luxushotel, seine Eigentümer und Angestellten mit anzuschauen.

Problematisch wurde es jedoch, wenn die Zuschauer sich gerade im Ausland befanden, während „Sturm der Liebe“ lief und dazu noch kein deutsches TV empfangbar war. Dann standen die Fans der ARD-Telenovela bislang auf dem Schlauch. Doch damit ist nun Schluss.

ARD-Überraschung für „Sturm der Liebe“-Fans

Denn wie die ARD verkündete, kann „Sturm der Liebe“ mittlerweile wieder weltweit über die ARD-Mediathek abgerufen werden. „Grund zur Freude: Ab sofort kann die Erfolgstelenovela „Sturm der Liebe“ weltweit wieder über die ARD Mediathek gestreamt werden. Bereits ab einem Tag vor der linearen Ausstrahlung im Ersten sind die aktuellen Folgen für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar“, heißt es dazu von der ARD.

Eine tolle Nachricht, nicht nur für die Fans. Auch Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent von „Sturm der Liebe“, ist begeistert: „Wir schätzen unsere treuen und zahlreichen Fans im In- und Ausland. Umso mehr freuen wir uns, eine Alternative gefunden zu haben, so dass ‚Sturm der Liebe‘ auch außerhalb Deutschlands wieder gesehen werden kann.“

Für „Sturm der Liebe“-Nachschub ist gesorgt

Und davon werden die Zuschauer noch lange Gebrauch machen können. So wurde „Sturm der Liebe“ im Dezember 2022 bereits um zwei weitere Staffeln mit 330 neuen Folgen verlängert. Auch international ist die Telenovela ein riesiger Erfolg. „Sturm der Liebe“ wurde bereits in mehr als 25 Länder verkauft, unter anderem an den ORF in Österreich und an Mediaset in Italien.

„Sturm der Liebe“ läuft stets montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD, oder bereits einen Tag vor TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.