ARD nimmt große Änderung an Kult-Show vor – Zuschauer werden es sofort bemerken

Überraschende Änderung bei einer ARD-Kult-Show!

Damit hat wohl niemand gerechnet. Eine beliebte ARD-Sendung bekommt plötzlich einen neuen Namen – und das nach stolzen 18 Jahren. Zuschauer müssen sich nun wohl oder übel umgewöhnen. Doch was steckt hinter dieser folgenschweren Namensänderung?

ARD-Show mit neuem Namen

Die Rede ist von der Sendung „Frag doch mal die Maus“, die seit 2006 im Programm der ARD läuft. Seit 2023 wird die Quizshow für Groß und Klein von keiner Geringeren moderiert als Esther Sedlaczek. In der Sendung empfängt sie immer wieder neue Gäste und es werden von Kindern gestellte Fragen beantwortet.

Doch nun bekommt die Sendung einen neuen Namen. „Die beliebte ARD-Samstagabendshow mit Esther Sedlaczek wird mit der nächsten Ausstrahlung ein Refresh und damit auch einen neuen Namen erhalten“, sagt eine Sprecherin des WDR gegenüber dem Branchen-Magazin „DWDL“. Doch wie heißt sie denn nun?

ARD macht neuen Namen öffentlich

Zugegeben: Sonderlich groß ist die Umstellung für die Fans nicht. Denn aus „Frag doch mal die Maus“ wird nun „Die große Maus-Show“. Ein offizieller Grund für die Umbenennung wird von Seiten des Senders nicht genannt. Es wird gemunkelt, dass sinkende Einschaltquoten ein Grund für den neuen Anstrich der Sendung sein könnte.

Wann die nächste Folge von „Frag doch mal die Maus“ erstmals unter dem neuen Titel ausgestrahlt wird, teilte der öffentlich-rechtliche Sender bislang nicht mit. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, dass es noch in diesem Jahr so weit ist. Schließlich wurde die letzte Episode am 10. Februar ausgestrahlt, was ja schon eine Weile her ist. Es bleibt spannend.