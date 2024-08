Wincent Weiss kehrt zu „Die große Maus-Show“ zurück: Seine Reaktion spricht Bände

Er ist ein Star in der deutschen Musikbranche und stürmte mit Hits wie „Wer wenn nicht wir“ oder „Feuerwerk“ die Charts: Wincent Weiss. Doch der 31-Jährige fühlt sich nicht nur auf der Bühne zu Hause, sondern auch vor der Kameras. Egal ob als Juror bei „The Voice Kids“ oder als Gast in der Rateshow „Kaum zu glauben“ – wenn das Format zu ihm passt, ist der Singer-Songwriter nicht weit.

Nun kehrt er für Deutschlands verrückteste Familienshow zurück auf die Bildfläche. In „Die große Maus-Show“ (früher: „Frag doch mal die Maus“) tritt er als Teamkapitän gegen seine Gegnerin Annette Frier an. Worauf sich die Fans freuen dürfen und wie die Reaktion des Künstlers auf seine Teilnahme ausfiel, verriet er der Redaktion in einem exklusiven Interview.

Wincent Weiss wird deutlich – „Große Ehre“

Wie geht es dir?

Wincent Weiss: Super, ich hatte jetzt noch eine kleine Pause und fahre gerade zu meinem nächsten Auftritt – es geht jetzt wieder los mit den Konzerten.

Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass du erneut Teil von „Die große Maus-Show“ bist?

Wincent Weiss: Ich darf das schon ein bisschen länger machen, bin jetzt zum dritten Mal dabei. Von daher ist das eher so für mich, dass ich erfahre, ob ich das nächste Mal dabei sein darf oder nicht. Bei der Sendung ist das eine große Ehre, wenn ich erneut teilnehmen darf. Das bedeutet, dass ich das beim ersten Mal so gut gemacht habe, dass sie mich ein zweites Mal, ein drittes Mal haben wollen – und ich hoffe auch noch ein viertes Mal. Mir macht das einfach mega Spaß. Das ist eine Familiensendung, mit vielen Kinder, die Fragen stellen. Also perfekt für das, was ich immer machen wollte.

Du warst bereits mehrmals Teil von „Frag doch mal die Maus.“ Was ist, außer dem neuen Namen – „Die große Maus-Show“ – anders an dem Format?

Wincent Weiss: Grundsätzlich deckt sich die Show mit dem alten Konzept. Es geht darum, dass Kinder spannende Fragen stellen, auf die sie die Antworten wissen wollen. Die wiederum werden anhand von Experimenten, Spielen oder Wissenschaftlern familiengerecht erklärt. Das Konzept ist also gleichgeblieben. Jetzt gibt es gibt aber feste Teamkapitäne. Ich trete gegen Annette Frier an und wir haben immer wechselnde Kandidaten bei uns im Team. Das ist daher ein kleiner Kampf: Team Elefant gegen Team Maus. Ich spiele im Team Elefant und versuche natürlich, den Sieg nach Hause zu holen – das ist mir zum Glück in den letzten Ausgaben immer gelungen.

Wincent Weiss: Sprung ins kalte Wasser

Gab es spezielle Herausforderungen in der Show, die du so nicht erwartet hättest?

Wincent Weiss: Das Schwierige an der Sendung ist, dass man sich nicht vorbereiten kann, weil ich weder die Fragen noch die Themen weiß, um die es geht. Von daher springe ich immer ins kalte Wasser. Aber ich fand es schon immer sehr witzig, wie die „Maus-Show“ die Spiele gestaltet. Es ist schön, dass die Redaktion jedes Mal neue und lustige Aufgaben für uns parat hält, die wir meistern müssen. Ich bin da gar nicht so, dass ich Schiss oder Bedenken habe, sondern gehe an jedes Spiel mit viel Spaß und Freude heran. Ich bin ein schlechter Verlierer, von daher bin ich gespannt, wie sich unser Team macht.

Worauf können sich die Zuschauer bei „Die große Maus-Show“ freuen?

Wincent Weiss: Die Gäste sind wieder sehr kunterbunt gemischt. Das wird sehr witzig. Ich darf auch tatsächlich ein bisschen Musik machen und zwischendurch auftreten. Da wird für die ganze Familie was dabei sein. Es wird ein bunter Mix aus Spielen, Experimenten und wissenschaftlichen Erklärungen. Die Sendung kann man sich perfekt als Familie mit Kindern anschauen und man lernt natürlich selbst immer etwas dazu. Man kann schließlich nie auslernen. Ich finde, man sollte sein Wissen immer erweitern und das kann man in der Sendung super machen – und man wird dazu noch gut unterhalten!

Mehr aktuelle Nachrichten findest du hier:

„Die große Maus-Show“ mit Teamkapitän Wincent Weiss feiert am 31. August in der ARD TV-Premiere und ist nach Ausstrahlung in der Mediathek abrufbar. Die Experten Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Ralph Caspers und Christoph Biemann aus der „Sendung mit der Maus“ unterstützten tatkräftig das Format.