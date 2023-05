„Frag doch mal die Maus“: Mark Forster zu Gast in ARD-Show – plötzlich spricht er über Kinder

Über das Privatleben von Mark Forster ist so gut wie gar nichts bekannt. Immer wieder wird gemunkelt, ob der 40-Jährige eine Frau an seiner Seite und wohlmöglich schon ein Kind hat. Doch offiziell geht der Musiker solo durchs Leben – bestätigt oder dementiert hat er seinen Beziehungsstaus nämlich nie. Jetzt ist Mark Forster zu Gast in der ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“. Dort spricht er über Kinder.

Bei „Frag doch mal die Maus“ gehen prominente Gäste kuriosen Kinder-Fragen auf den Grund. Am Samstagabend (20. Mai) treten Sänger Mark Forster, Comedian Carolin Kebekus, Musiker Nico Santos, Moderator Horst Lichter und Schauspieler Michael Kessler in der ARD-Show an. Zum ersten Mal wird die Sendung von Esther Sedlaczek moderiert.

„Frag doch mal die Maus“: Mark Forster verrät Kinder-Trick

Und die frischgebackene „Frag doch mal die Maus“-Moderatorin hat gleich zu Beginn eine Frage an Mark Forster. „Mark, ich finde, es ist immer eine sehr große Herausforderung Kinder zu beeindrucken. Gibt es für dich diesen einen Trick, von dem du weißt: Der funktioniert immer? Egal, bei welchem Kind?“, will die 37-Jährige von dem „194 Länder“-Interpreten wissen.

Und der hat auf diese Frage auch direkt die passende Antwort parat. „Mehrere. Also bei jedem dritten Pups sozusagen. Oder ich finde, was immer sehr gut funktioniert, ist Fake-Niesen. Das funktioniert sehr gut“, erklärt Forster. Inwiefern er mit diesen Tricks die Erfahrung gemacht hat, lässt er offen.

Mark Forster lange Zeit untergetaucht

Für Mark Forster ist der Auftritt bei „Frag doch mal die Maus“ die erste TV-Show seit langem. Der Sänger war einige Zeit abgetaucht, verschob sogar seine Tour. Sehr zum Ärger seiner Fans, die für die Begründung nicht allzu viel Verständnis hatten. Wie Forster seinen Fans die verschobene Tournee erklärte, liest du in diesem Artikel.