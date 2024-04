„Wer weiß denn sowas?“ (ARD) – nur Sekunden nach der Ausstrahlung: Kandidat überrascht mit Aussage!

Im deutschen Fernsehen erfreuen sich Quizsendungen besonderer Beliebtheit. Neben den Primetime-Klassikern wie „Wer wird Millionär“ sorgt die ARD-Show „Wer weiß denn sowas“ für eine Menge an begeisterten Zuschauern. In der TV-Show spielt Schauspieler und Komiker Bernhard Hoëcker gegen Entertainer Elton im Team mit jeweils einem prominenten Studiogast. Und einer von ihnen sorgt bereits in den ersten Sekunden für eine unerwartete Überraschung!

„Wer weiß denn sowas“: Kandidat verwundert mit diesem unerwarteten Fakt

Bei „Wer weiß denn sowas“, moderiert von Kai Pflaume, stellen sich die beiden Rätselkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton erneut spannenden Fragen, um sich ein Preisgeld zu erspielen. Das Besondere an dem Format: Der Betrag des Gewinner-Teams wird nach der Show aufgeteilt und ans Saal-Publikum verschenkt – allerdings nur an die Personen, die hinter dem siegreichen Duo Platz genommen haben.

In der neuesten Ausgabe (9. April) treten als Gäste der Komiker und Musiker Mike Krüger und die Moderatorin Marijke Amado an. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen versuchen sie, sich den kniffligen Fragen der Sendung zu stellen. Dabei sorgt Mike Krüger für eine unerwartete Aussage!

ARD-Kandidat Mike Krüger: Damit erobert er das Internet

Marijkes Rategegner Mike Krüger gehörte an der Seite von Rudi Carrell von 1996 bis 2005 zur Stammbesetzung der Show „7 Tage, 7 Köpfe“. Jetzt erspielte er sich nicht nur in der Rateshow „Wer weiß denn sowas“ das Preisgeld, sondern auch die YouTube-Charts. Mit seinem Lied „Alter Weißer Mann“ schaffte er es, sich den Platz an der Spitze des Videoportals zu sichern.

Und auch Marijke Amado entpuppt sich zum echten Social-Media-Star. Kürzlich gewann sie sogar den „Influencer Award“ für den besten Internet-Auftritt einer Celebrity! Damit können die beiden Best-Ager-Kandidaten auf jeden Fall mit den Digital Natives mithalten!

Die Quizshow kann man montags bis freitags im Vorabendprogramm ab 18 Uhr in der ARD und jederzeit in der Mediathek des Senders abrufen.