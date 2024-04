„Wer weiß denn sowas“: Aufschrei im Studio – es geschah kurz vor Schluss

Mein Gott, war das spannend: Bis kurz vor Schluss schien das „Tatort“-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“ eigentlich schon entschieden. Harald Krassnitzer, der in der Wiener Ausgabe des ARD-Krimis seit 1999 die Rolle des Kommissars Moritz Eisner spielt, trat im Verbund mit Bernhard Hoëcker gegen Aylin Tezel und Elton an, die einst im Dortmund-„Tatort“ die Nora Dalay verkörperte. Ein Duell, spannend wie ein Krimi. Und das bis zur letzten Minute.

So schien „Wer weiß denn sowas?“ kurz vor dem Finale eigentlich schon fast entschieden. 3.000 Euro hatte sich das Team, bestehend aus Harald Krassnitzer und Bernhard Hoëcker bereits erspielt. Zum Vergleich: Aylin Tezel und Elton hatten gerade einmal 1.500 Euro.

„Tatort“-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“

Doch dann kam die finale Frage. So wollte Kai Pflaume wissen, welcher Buchstabe auf deutschen Kennzeichen nur in einem Ortskürzel vorkomme. Und plötzlich drehte sich alles. So konnten Elton und Aylin richtig auf die Antwort „Ä“ tippen. Das komme nur in Säckingen vor.

Da Hoëcker und Krassnitzer auf „Q“ getippt hatten, lag es nun plötzlich bei den Einsätzen. Und da steigerten sich Elton und Aylin von 1.500 auf 2.999 Euro, während Bernhard und Harald auf 1.501 Euro herabrauschten.

Hinten kackt die Ente

Und so brachen sich plötzlich laute Jubelschreie im Studio Bahn. Die Damen und Herren, die nämlich auf Team Elton vertraut hatten, konnten sich plötzlich freuen: Über 42 Euro gab es für jeden. Und Elton, der konnte es selbst nicht glauben. Damit hatte er nicht mehr gerechnet, stammelte der Quizprofi glücklich. Ja, wie heißt es so schön: Hinten kackt die Ente.

