„Wer weiß denn sowas?“: Traurige Mitteilung – ARD streicht Quizshow fürs Erste

Die ARD macht es offiziell und sorgt bei Quizshow-Fans für wehmütige Momente: „Wer weiß denn sowas?“, das beliebte Vorabend-Format mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton, wird ab Mitte Mai nicht mehr Teil des gewohnten TV-Programms sein…

ARD ersetzt „Wer weiß denn sowas?“

Seit 2015 hat die Sendung mit ihrem Mix aus Wissen, Witz und Promifaktor die Herzen der Zuschauer erobert und gehört zu den absoluten Erfolgsgeschichten im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Doch jede Quizrunde geht einmal zu Ende oder wie in diesem Fall: in die Sommerpause! Wie das Onlinemagazin „DWDL“ berichtet, soll die vorerst letzte Ausgabe der aktuellen Staffel am Freitag, den 10. Mai 2024, über die Bildschirme flimmern.

Für die treuen Zuschauer ein schmerzhafter Abschied von ihrem 18-Uhr-Ritual. Doch der Sendeplatz bleibt der Quizunterhaltung treu: Ab dem 13. Mai übernimmt „Gefragt – Gejagt“ mit Moderator Alexander Bommes und einem schlagkräftigen Team an Jägern die Zeit kurz vor dem Abendessen. Die Fangemeinde kann also aufatmen: Das Jagdfieber bleibt erhalten, und die Chancen stehen gut, dass der Wechsel für ebenso spannende Unterhaltung sorgen wird.

„Wer weiß denn sowas?“: DARUM nimmt die Show Abschied

Die Entscheidung für die vorübergehende Absetzung von „Wer weiß denn sowas?“ könnte Teil der gewohnten Rotation zwischen den beiden Quizshows sein. „Gefragt – Gejagt“ hat sich seit seinem Start im NDR und dem Wechsel ins Erste als Quotenbringer etabliert, mit steigenden Marktanteilen und einer starken Resonanz auch beim jüngeren Publikum.

Dabei ist die genaue Anzahl der Folgen der neuen Staffel von „Gefragt – Gejagt“ noch nicht verkündet, doch die Erwartungen sind hoch. Das Jägerteam um „Quizgott“ Sebastian Jacoby und Co. wird bestimmt wieder für fesselnde Duelle und spannende Minuten sorgen.