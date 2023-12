„Gefragt – Gejagt“: Peinlich-Patzer! Verlag muss sich entschuldigen

Es sind öde Zeiten für alle Fans von „Gefragt – Gejagt“. Aktuell befindet sich die ARD-Quizshow samt Moderator Alexander Bommes nämlich in der Winterpause und wird von Kai Pflaume mit „Wer weiß denn sowas?“ ersetzt. Für alle Quizfans, die trotzdem nicht genug von „Gefragt – Gejagt“ bekommen, gibt es andere Möglichkeiten, um in Sachen Fragen fit zu bleiben.

Die Verantwortlichen haben sich für die Liebhaber der ARD-Serie etwas ganz Besonderes ausgedacht, um ihnen die Adventszeit zu versüßen: Den „Gefragt – Gejagt“-Adventskalender in Buchform!

Statt der üblichen Schokolade versteckt sich hinter jedem Türchen allerdings ein Fragenkatalog samt Lösungen. Doch dabei hat sich ein schwerer Patzer eingeschlichen…

„Gefragt – Gejagt“ bringt Adventskalender raus

Quiz-Nerds aufgepasst! Mit diesem Adventskalender kommt man als „Gefragt – Gejagt“-Fan voll und ganz auf seine Kosten. Nach dem Motto „Quizzend durch den Advent“ warten auf jeder Seite insgesamt 12 Fragen zum Allgemeinwissen. Diese gilt es so schnell wie möglich zu lösen. Wie auch in der Sendung gilt: Pro richtiger Antwort wandern 500 Punkte auf das Konto.

Hinter verschlossenen Seiten warten anschließend die Lösungen der Schnellraterunde. Zum Schluss trägt man die Gesamtsumme ein. Schafft man es in den heiligen Club der 5.000er? Das sollte zumindest immer das Ziel sein.

Vor lauter Quizspaß fällt ein kleines, aber feines Detail zunächst gar nicht auf. Doch schaut man näher hin, entdeckt man eindeutig den Fauxpas, welchem dem Verlag Lappan beim Drucken des Buches unterlaufen ist.

„Gefragt – Gejagt“: Verlag muss sich entschuldigen

Zum Hintergrund: In dem Adventskalender werden die Jäger hin und wieder mal zitiert oder namentlich erwähnt. So weit, so gut. Doch bei einem Namen unterläuft beim Konzipieren des Adventskalenders ein peinlicher Fehler: Manuel Hobiger alias „Der Quizvulkan“ wird ständig falsch geschrieben. Der Verlag handelt sofort.

In dem Buch findet man schnell einen beigelegten Zettel. Dort entschuldigt sich der Lappan Verlag bei der Leserschaft für den Fauxpas. „Leider ist es und gelungen, den Namen „Hobiger“ kein einziges Mal richtig zu schreiben. Dafür möchten wir uns entschuldigen und hoffen, dass dir der Kalender trotzdem gefällt“, heißt es auf dem Papierchen. Wir sind uns sicher: „Gefragt – Gejagt“-Fans drücken da mit Sicherheit nochmal ein Auge zu.