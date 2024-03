„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer mit schwerem Verdacht – „Schiebung!“

Es geht wieder los! Am Mittwochabend (27. März) begrüßt Kai Pflaume das Publikum zu einer neuen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“. Die Gäste des Abends: Tommi Schmitt und Jakob Lundt. Die beiden Podcast-Moderatoren versuchen gemeinsam mit ihren Teampartnern Elton und Bernhard Hoëcker wieder Geld für ihren Zuschauerblock zu erspielen.

Dieses Duell kommt treuen „Wer weiß denn sowas“-Zuschauern nicht neu vorkommen. Bereits am 13. Januar 2023 haben sich die beiden Moderatoren duelliert. Zu Beginn dieser zweiten Begegnung hat einer der Promis allerdings ein Ass im Ärmel – und überreicht Moderator Kai Pflaume eine ominöse Tüte.

„Wer weiß denn sowas?“: Überraschung für Kai Pflaume

Nachdem der Moderator mit Podcaster Tommi Schmitt gesprochen hat, stellt er seinen Gegner vor. Jakob Lundt nutzt dabei die Gunst der Stunde und kramt unter seinem Pult plötzlich eine Tüte raus. „Ich dachte, ich bringe heute ein Gastgeschenk mit. Das letzte Mal habe ich etwas für die Zuschauer mitgebracht und dieses Mal für dich“, sagt der 37-Jährige.

Während er erzählt, holt er ein T-Shirt und einen Schlüsselanhänger aus der Tasche und überreicht sie Kai Pflaume. „Das habe ich extra noch am Bahnhof gekauft. Das ist Berlin-Merch, damit du dich bei deinem nächsten Besuch wohlfühlst“, erklärt der Jakob Lundt mit einem Augenzwinkern. Einer Zuschauerin kommen diese Szenen allerdings ganz schön spanisch vor.

„Wer weiß denn sowas?“: Fan hat düstere Vorahnung

Auf X (ehemals Twitter) schreiben die ARD-Zuschauer gerne mal über die aktuelle Sendung und tauschen sich vor allem in Sachen Quizfragen aus. Doch an diesem Abend stellt sich ein Fan sofort die Frage, was es mit dem Geschenk für Kai Pflaume auf sich haben könnte. Lundt, versucht den Moderator zu bestechen. Schiebung!“, schreibt eine Frau zu der Szene.

Bestechung hin oder her: Am Ende dürfte es Jakob Lundt herzlich wenig bringen, wenn er den Moderator beeinflussen will. Am Ende war es wahrscheinlich nur eine nette Geste des gebürtigen Berliners.

