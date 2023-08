„Gefragt – Gejagt“: Winterpause rückt näher! Ersatz steht in den Startlöchern

„Gefragt – Gejagt“ oder „Wer weiss denn sowas?“? Im Rennen um die beliebteste Quizshow im ARD-Vorabendprogramm kann es wohl gar keinen klaren Sieger geben. Wie auch? Auf der einen Seite haben wir den sympathischen Alex Bommes und seine brandgefährlichen Jäger. Auf der anderen den Ehrenpflaume und seine Kult-Kandidaten Elton und Bernhard Hoëcker.

So wirklich entscheiden müssen sich die ARD-Zuschauer glücklicherweise auch nicht. Schließlich gehen sich die beiden Sendungen wohlweislich aus dem Weg. Während „Gefragt – Gejagt“ 2023 in den Sommermonaten mit neuen Folgen an den Start ging, dürfen sich die „Wer weiss denn sowas?“-Fans auf neue Fragen erst ab Herbst freuen.

Im Herbst endet die „Gefragt – Gejagt“-Staffel

Lang ist es also nicht mehr hin, bis „Gefragt – Gejagt“ sein diesjähriges Ende findet und Kai Pflaume, Elton und Hoëcker wieder den Vorabend übernehmen. So wurde in dieser Woche bereits bekannt gegeben, dass wieder fleißig gedreht würde.

„Heute geht’s wieder los. Wir zeichnen heute die ersten Folgen der neuen Staffel auf und es ist eine ganz besondere Staffel, es ist das zehnte Jahr, ne, ich glaube, es ist die zehnte Staffel. Egal, es ist eine Jubiläumsstaffel“, berichtet Kai Pflaume voller Vorfreude.

Kai Pflaume wird übernehmen

Und das schon recht bald. So sollen die neuen Folgen bereits ab Oktober ausgestrahlt werden. „Nach der neunten Staffel, die sich vergangenen Freitag mit durchschnittlich 19,0 Prozent Marktanteil und damit einem neuen Bestwert verabschiedete, sind nun 130 neue Folgen für den Herbst/Winter geplant“, heißt es dazu von der ARD.

Bis dahin werden Alexander Bommes und „Gefragt – Gejagt“ noch über die ARD-Bildschirme flimmern. Die Zuschauer dürfen sich also schon auf genügend Rätselspaß auch an den kalten Tagen freuen.

