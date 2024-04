Polizeiruf 110: ARD-Zuschauer halten DIESE Krimi-Szenen nicht aus – „Ist mir zu heftig“

Es ist wieder Zeit für eine neue Folge „Polizeiruf 110 – Der Dicke liebt“. Am Sonntagabend (21. April) werden wir gewohnt wieder die Kriminalfälle gelöst und dieses Mal muss das Ermittler-Duo Henry Koitzsch (gespielt von Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) ran.

Die beiden Kommissare aus Halle an der Saale tauchen erst zum zweiten Mal im Doppel auf. Doch einige ARD-Zuschauer wollen der neuen „Polizeiruf“-Folge jedoch gar nicht erst eine Chance geben. Das liegt allerdings weniger an den Schauspielern als an dem Trailer.

„Polizeiruf 110“ nur schwer zu verarbeiten

Henry Koitzsch hat mal wieder einen über den Durst getrunken und dann setzt er sich auch noch hinters Steuer. Im Rahmen einer Polizeikontrolle verliert der Kommissar seinen Führerschein und muss sich dem allgemein bekannten „Idiotentest“ unterziehen. Doch Koitzsch hat keine Zeit, um sich seinem Alkoholproblem endgültig zu stellen, denn der nächste Fall wartet – und für diesen braucht er all seine Sinne.

++ „Tatort“: Zuschauer fällen hartes Urteil – „Was ein Quatsch“ ++

Denn der neue Fall „Der Dicke liebt“ hat es in sich. Die 8-jährige Inka wird vermisst, doch schnell ist jegliche Hoffnung dahin, das Mädchen noch lebend zu finden. Ihre geschändete Leiche wird in einer Kleingartenkolonie gefunden. Die Schülerin wurde misshandelt, sexuell missbraucht und durch einen Genickbruch getötet. Ins Visier der Ermittlungen gerät ausgerechnet Inkas Mathelehrer Krein.

ARD-Zuschauer ertragen es nicht

Puuh, bei so einem Drehbuch muss man erstmal durchatmen. Manche ARD-Zuschauer befürchten sogar, dass die Folge sie zu sehr emotional mitnehmen könnte. Sie wollen sich die Szenen lieber ersparen. „Harte Kost. Weiß noch nicht, ob ich mir den anschaue“, „Oh, wenn es um Kinder geht, mal schauen ob ich es aushalten kann“ und „das ist mir zu heftig. Sorry, aber ich muss schon sagen sehr gut gedreht. So realistisch, dass ich wirklich kurz ausmachen muss“, heißt es unter dem Trailer auf Facebook.

Andere Fans lassen sich dagegen von der fiktiven Story nicht abschrecken. „Bin gespannt – nicht so mein Thema, aber wir gucken es auf jeden Fall“, verspricht eine Frau. Und auch ein anderer User meint: „Bin sehr gespannt!“

„Polizeiruf 110: Der Dicke liebt“ wird am Samstagabend um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Wer es sich nochmal anders überlegt, hat auch jederzeit die Gelegenheit in der Mediathek die Folge rückwirkend zu schauen.