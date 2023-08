„Gefragt – Gejagt“: Zuschauer rechnen gnadenlos mit ARD-Show ab – „So unfassbar anstrengend“

Am Samstagabend (19. August) gab es in der ARD eine besondere Ausgabe der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Im sogenannten Promi-Spezial traten Stars wie Sven Martinek, Kerstin Ott, Paula Lambert oder Elena Uhlig gegen die deutsche Quiz-Elite an, um eine größtmögliche Summe für den guten Zweck zu erspielen.

Bei den Fans von „Gefragt – Gejagt“ ist die Sonderausgabe eigentlich immer sehr beliebt. Schließlich ist es mal etwas anderes, das Wissen von Promis auf die Probe zu stellen. Doch an diesem Samstagabend sorgten gewisse Momente für enttäuschte Zuschauer vor den Bildschirmen.

„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer wittern Komplott

Das Promi-Spezial läuft vom Prinzip her genau so, wie die täglichen Sendungen von „Gefragt – Gejagt“. Vier Kandidaten schließen sich in Teams zusammen und treten gegen den jeweiligen Jäger an. Vorher sichern sie sich in der Schnellraterunde mit Moderator Alexander Bommes so viel Geld wie möglich.

In der Regel sind die Quiz-Experten gnadenlos und triumphieren mit ihrem Wissen öfter als die Kandidaten. So empfinden es zumindest einige Zuschauer. Extrem auffällig war es am Samstagabend dann für manche Fans, dass keiner der vier Jäger die Promis schlagen konnte. Böse Zungen wittern, dass die Jäger eventuell mit voller Absicht verloren haben, da es sich bei dem Preisgeld um eine Spende für den guten Zweck handelt.

„Gefragt – Gejagt“-Fans enttäuscht

Die Reaktionen auf Twitter sprechen zumindest Bände. Während einige Fans die Sendung einfach genießen und die Duelle mit Spannung verfolgen, sind andere hingegen etwas skeptisch:

„Gut und schön, es geht um den guten Zweck. Aber es war schon extrem auffällig, wie oft die Jäger patzten und letztendlich alle vier gegen die Promis verloren haben. Hier fragt man sich schon, ob alles ordnungsgemäß zuging. Schade um die an sich tolle Show.“

„In den „normalen“ Folgen hauen die Quiz-Champions die meisten einfach weg, hier verlieren sie reihenweise. Ich glaube das nicht. Ist für einen guten Zweck, aber ich glaube es nicht.“

„Also ganz kleines bisschen sind die Fragen heute aber auch auf die Promis zugeschnitten.“

„Es würde mir bedeutend mehr Spaß machen, wenn man Normalos in die XXL-Ausgaben nimmt. Wenn schon Promis, dann bitte welche, die die Regeln verstehen. Es ist so unfassbar anstrengend.“

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.