„Gefragt – Gejagt“: Überraschung im Studio! Produktion muss korrigieren

Am Dienstagabend (1. Juli) wollen vier Kandidaten die Quiz-Elite bei „Gefragt – Gejagt“ im direkten Duell besiegen und sich eine ordentliche Summe Geld mit nach Hause nehmen. In dieser Folge ist es Dr. Manuel Hobiger, alias „Der Quizvulkan“, der ihnen als Jäger im Weg steht.

Das Team von Alexander Bommes besteht aus Isabel, Oliver, Daniela und Maurice. Dabei kommt es bei einer Schnellraterunde zu einem Missverständnis, sodass die „Gefragt – Gejagt“-Produktion eine Korrektur vornehmen muss – ganz zur Freude der Kandidaten.

Freudige Überraschung bei „Gefragt – Gejagt“

Daniela startet an diesem Dienstagabend als Zweite in die Sendung. Nachdem ihr Teampartner Maurice solide 3.500 Euro ins Finale gebracht hat, möchte sie natürlich nachziehen. Doch in der Schnellraterunde mit Moderator Alexander Bommes läuft es für die Kandidatin nicht ideal.

Am Ende sind es 2.000 Euro, die sie in 60 Sekunden erspielen kann. So richtig glücklich wirkt die Kandidatin darüber nicht. Doch als sie dem Jäger gegenübertritt, soll sich ihre Laune im Handumdrehen ändern. Beim Blick auf den Bildschirm erwartet sie nämlich eine freudige Überraschung.

„Gefragt – Gejagt“: Produktion korrigiert

Statt 2.000 Euro stehen plötzlich 2.500 Euro auf dem Monitor, was nicht nur die Kandidatin, sondern auch Alexander Bommes überrascht. Anscheinend hat Daniela bei einer Frage doch die richtige Antwort abgegeben, sodass ihr zusätzlich 500 Euro gutgeschrieben werden. Am Ende bringt es ihr leider nichts – sie verpasst den Einzug ins Finale.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.