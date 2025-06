„Gefragt – Gejagt“: Ratlosigkeit im ARD-Studio – Bommes unterbricht Duell

Neue Woche, neues Glück. Am Montagabend (30. Juni) begrüßt Alexander Bommes die ARD-Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“. In dieser Sendung treten wieder vier wagemutige Kandidaten gegen einen der Jäger an.

In diesem Fall fordert „Die Schlagfertige“, Annegret Schenkel, zum Duell heraus. In der zweiten Runde des Abends kommt es bei „Gefragt – Gejagt“ allerdings zu Szenen, die die Zuschauer so auch nicht alle Tage sehen.

„Gefragt – Gejagt“: Ratlosigkeit im Studio

Nachdem sich der erste Mitstreiter mit 3.500 Euro ins Finale gezockt hat, möchte auch die zweite Kandidatin glänzen. Mit soliden 3.000 Euro geht sie in das Duell mit der Jägerin und kämpft sich durch. Bei einer Frage kommt das Ganze jedoch ein wenig ins Stocken.

„Welche sehr beliebte Spielshow in der DDR hieß im Untertitel „Unterhaltungsabend mit mehreren Unbekannten?

A. Schätzen Sie mal

B. Ein Kessel Buntes

C. Herzklopfen kostenlos“

Beide Kandidatinnen entscheiden sich für die erste Antwortmöglichkeit und liegen damit richtig. Was genau hinter besagter Sendung steckt, weiß die Jägerin allerdings nicht. Und auch ihre Kontrahentin kommt in Erklärungsnot. Plötzlich grätscht Alexander Bommes dazwischen und tut etwas, was nicht alle Tage in der Quizshow passiert.

„Gefragt – Gejagt“: Duell wird unterbrochen

Nachdem die beiden Frauen in Erklärungsnot gekommen sind, ruft Alexander Bommes einen Kollegen aus der Regie ins Studio und unterbricht das Duell für einen kurzen Moment. „Edgar, bist du da? Kannst du mal kurz reinkommen? Wir brauchen dich“, ruft der Moderator.

Kurze Zeit später erscheint sein Kollege dann auch neben ihm und erklärt ausführlich, wie die Sendung damals aufgebaut war. Da konnte sogar Quiz-Expertin Annegret Schenkel was lernen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.