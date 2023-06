Fröhliches Bäumchen-wechsel-dich-Spiel in der ARD. Im Ersten ist zur Mitte des Jahres ordentlich was los. Wie der Sender nun bekannt gab, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einige Veränderungen einstellen. Nicht unbedingt im Programmablauf, dafür jedoch bei den Moderatorinnen. Doch was ist passiert?

Fangen wir mit der wohl prominentesten Neuerung an: Caren Miosga, bislang Sprecherin der ARD-„Tagesthemen“, wird Nachfolgerin von Anne Will. Den frei werdenden Platz übernimmt Jessy Wellmer, die 43-Jährige hatte bislang in der ARD die „Sportschau“ moderiert.

Personalrochade in der ARD

Ihren wiederum freiwerdenden Platz übernimmt Lea Wagner. Die Tochter von Fußballtrainer David Wagner berichtete bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft und ist seit 2018 in der Sportredaktion des SWR tätig.

Ganz schön viele Neuerungen also. Doch man kann nicht sagen, dass die ARD ihre Zuschauer nicht schon bereits vor Monaten darauf vorbereitet hatte. Wenn auch sehr subtil. So feierte die Kindersendung „Sesamstraße“ Anfang Juni 2023 ihren 50. Geburtstag. Dazu überraschten auch einige der Kultfiguren Caren Miosga in den „Tagesthemen“ (hier die ganze Geschichte). Schäfchen Wolle ließ dabei einen Satz fallen, der sich ein halbes Jahr später wirklich bewahrheiten sollte. „Aber das ist doch Anne Will“, sagte er über Caren Miosga. Damals verneinte die 54-Jährige noch. „Nein, das ist doch nicht richtig“, hieß es von der Journalistin aus Peine in Niedersachsen.

Heute weiß sie es besser. Bei Instagram teilte Caren Miosga nämlich eben jenen Ausschnitt mit Wolle und schrieb dazu: „Wolle wusste es schon länger …“ Anne Will wird Ende des Jahres ihren Polit-Talk beenden. Ab da wird Caren Miosga übernehmen. Wie ihre Sendung heißen wird, verriet die ARD noch nicht.