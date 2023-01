„Tagesthemen“: Gast wird deutlich – „Der peinlichste Moment in meinem Leben“

Neben der „Tagesschau“ sind die „Tagesthemen“ die wichtigste Nachrichtensendung der ARD. Seit 1978 bereits berichtet die Sendung über tagesaktuelle Ereignisse und zeigt Zusammenhänge sowie Hintergründe auf. Nicht ganz so lange, aber immerhin auch schon seit 2007 ist Caren Miosga dabei. Und die durfte nun ganz besonderen Besuch in ihrem Studio begrüßen.

Zum 50. Geburtstag der „Sesamstraße“ kamen nämlich Ernie und Bert ins Studio. Und vor allem Bert hatte sich für seinen Besuch bei den „Tagesthemen“ richtig schick gemacht. Das fiel auch Caren Miosga auf.

Die „Sesamstraße“ feiert Geburtstag bei den „Tagesthemen“

„Guck mal Bert, du hast dich ja sogar richtig schick gemacht. Wie kommt das denn?“, fragte Miosga die Kultfigur aus der „Sesamstraße“. „Naja, ich dachte mir, wenn wir schon bei den Tagesthemen sind, dann mache ich mich auch schick“, entgegnete die gelbköpfige Figur. Und auch Ernie ging auf das edle Business-Outfit seines Kumpels ein.

„Ja, tolle Krawatte, Bert“, witzelte die Figur mit der knallroten Nase. Dabei wäre das doch gar nicht nötig gewesen. „Du weißt aber, dass man hier in diesem Studio nicht mehr unbedingt Krawatte tragen muss“, klärte Caren Miosga auf. Nein, das wusste Bert wohl nicht.

„Ehrlich? Oh, das ist der peinlichste Moment in meinem Leben“, war Bert sichtlich überfahren. Naja, geschadet hat es ja auch nicht. Noch mehr Sesamstraße gibt es in der ARD am achten Januar 2023. Dann wird unter anderem das Krümelmonster in der Sondersendung „Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße“ um 7.20 Uhr einen Kommentar vorlesen.

Zudem sind am Sonntag um 7.30 Uhr in der ARD fünf 30-minütige Folgen „Tausend tolle Sachen!“ aus der Sesamstraße seit den 70er Jahren zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Wotan Wilke Möhring, Bernhard Hoëcker, Lisa Feller, Ingo Zamperoni oder Bülent Ceylan.