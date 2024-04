ARD verschiebt „Tatort“: Auch Caren Miosga betroffen

Die ARD baut aufgrund der Angriffe des Iran auf Israel sein Sonntagabend-Programm um. Betroffen davon ist zum einen der „Tatort“, aber auch die darauf folgende Show von Caren Miosga, wie der Sender am Sonntagmittag (14. April) bekanntgab.

„Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 14. April um 20.15 Uhr einen 15-minütigen ‚Brennpunkt‘ aus“, heißt es in einer Mitteilung der ARD. Bedeutet: Der „Tatort: Von Affen und Menschen“ aus der Schweiz startet am Sonntag ausnahmsweise erst um 20.30 Uhr. (Ein spannendes Interview mit Hauptdarstellerin Carol Schuler findest du hier)

Die ARD verschiebt wegen des Iran-Angriffes den „Tatort“

In dem Brennpunkt mit dem Thema: „Großangriff auf Israel – Furcht vor weiterer Eskalation“ geht es um die Angriffe des Iran am Samstagabend und die weiteren Folgen in der Region. In der Beschreibung der Sendung heißt es: „Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben eine neue Dimension erreicht: Erstmals hat der Iran von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt mit Hunderten von Raketen und Drohnen angegriffen. Auch wenn Israel mit Hilfe seiner Verbündeten die Angriffe abwehren konnte – die Situation im Nahen Osten ist noch unberechenbarer geworden. Wie wird Israel auf die iranischen Attacken reagieren? Wie verhalten sich die USA in diesem Konflikt mit Blick auf das iranische Atomprogramm?“

Betroffen von der Programmänderung ist auch die Sendung von Caren Miosga. Diese startet nun um 22 Uhr, wird aber auch inhaltlich angepasst. Das neue Thema der Politshow lautet nun: „Iran greift Israel an – Eskaliert die Lage im Nahen Osten jetzt?“

Im Anschluss zeigt die ARD um 23 Uhr die „Tagesthemen“. Moderieren wird Ingo Zamperoni (warum der nach der Sendung am Samstagabend massiv in der Kritik steht, liest du hier). Dazu gibt es einen Kommentar von Oliver Mayer-Rüth.