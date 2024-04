ARD-Tagesthemen: Schock-Aussage von Ingo Zamperoni – „Schämen Sie sich“

Es klang fast ein bisschen nach „Selbst Schuld“, was Ingo Zamperoni nach den iranischen Angriffen auf Israel am Samstagabend (13. April) in den ARD-Tagesthemen von sich gab. Mit den Worten „Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar gewesen sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Und der Iran hatte Vergeltung ja auch unverzüglich angekündigt, nachdem vor knapp zwei Wochen ein mutmaßlich israelischer Luftangriff ein Gebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstörte“, hatte Zamperoni die 23.25-Uhr-Ausgabe der Nachrichten-Sendung am Samstagabend eingeläutet.

Ein Satz, der so ähnlich bereits von SPD-Bundestagsvize Aydan Özoğuz gefallen war, und auch bei der Politikerin zu Kritik aus allen Lagern führte. „Schäbig. Einer Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags unwürdig. Das fällt Frau Özoğuz ein, wenn der Iran einen unserer engsten Verbündeten Israel angreift“, hatte CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer seine Kollegin kritisiert. „Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, ist Ihnen klar, welches alte antisemitische Narrativ sie hier bedienen? ,Die Juden sind selbst schuld.’ Das ist einer Vertreterin eines Verfassungsorgans unwürdig! Wenn Sie einen Funken Anstand haben, treten Sie zurück“, hatte Stefan Liebig, seinerseits Soziologie-Professor an der TU Berlin gegenüber der „Bild“ ergänzt. Nun also der ARD-Tagesthemen-Sprecher.

Tagesthemen-Sprecher Ingo Zamperoni in der Kritik

Und auch Ingo Zamperoni blieb von Kritik und persönlichen Angriffen nicht verschont. „Mit diesem Satz beginnt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen die Berichterstattung über den iranischen Angriff auf Israel und setzt damit gleich zu Beginn für ein Millionenpublikum das Narrativ, dass Israel ja irgendwie doch ’selbst schuld‘ an dem iranischen Angriff sei. Dieser Satz suggeriert, dass Israel den heutigen Angriff Irans provoziert habe“, schrieb der „X“-Account „ÖRR-Antisemitismus-Watch“.

„Täter-Opfer-Umkehr! Schämen Sie sich, Ingo Zamperoni“, hieß es unter dem selben Posting von Mic De Fries. Und Journalist Christoph Lemmer ergänzt via „X“: „Die Tagesschau, Tagesthemen und Ingo Zamperoni können so unmöglich weitermachen.“

Kritik für den ARD-Nachrichtensprecher gibt es auch auf seinem eigenen „X“-Account. „Ihr Auftritt in der Tagesschau zum Thema Angriff Iran auf Israel war eine so widerliche Täter-Opfer-Umkehr, dass man sich als Deutscher dafür schämen muss. Hoffentlich kommen Sie mal in so eine Lage. Dann wissen Sie was für Schwachsinn sie geredet haben“, heißt es dort beispielsweise. Oder: „Ihre Berichterstattung zum Angriff des Irans auf Israel ist eine Schande. Täter-Opfer-Umkehr und Framing vom feinsten.“

