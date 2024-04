Markus Lanz: Aussage überrascht -„Wer ARD und ZDF nicht guckt, der wird kriminell“

Am Donnerstagabend (11. April) lädt Markus Lanz wieder zur Diskussion ein. Die Gäste an diesem Abend: Reiner Haseloff, CDU-Politiker, Anne Hähnig, Journalistin, Sascha Lobo, Autor und Medienmanagerin Christine Strobl. Auch an diesem Abend geht es um die neue Kriminalstatistik, die vor Kurzem öffentlich gemacht wurde. Dabei überrascht vor allem ein Schlagabtausch zwischen zwei Anwesenden.

Markus Lanz: CDU-Politiker überrascht mit Aussage

ZDF-Moderator Markus Lanz thematisiert in der Sendung die Ursache der erschreckenden Zahlen der Kriminalstatistik. Die Runde spricht dabei auch über die mögliche Verbindung mit der wachsenden Zuwanderung nach Deutschland. Nebenbei geht Lanz auf die hohe Bedeutung von Social Media in Bezug auf den Medienkonsum jüngerer Generationen ein.

+++ Markus Lanz verliert nach Debatte um Ausländerkriminalität die Geduld – „Ernsthaft?!“ +++

CDU-Politiker Reiner Haseloff sorgt an diesem Abend mit einer Aussage für stirnrunzelnde Gesichter im ZDF-Studio. Er ist nämlich der Meinung, dass eine gewisse Bildung „auch von Leitmedien“ keinen Einfluss mehr auf jüngere Menschen habe. Das kann Journalistin Anne Hähnig so nicht stehen lassen.

„Wer ARD und ZDF nicht guckt, der wird kriminell“

„Ich bin jetzt hier nicht ganz mitgekommen. Sie haben ja so sinngemäß gesagt, Herr Haseloff: ‚Wer ARD und ZDF nicht guckt, der wird kriminell‘. Ich glaube, ganz so ist es nicht“, sagt die Journalistin kopfschüttelnd. Der Politiker wehrt sich daraufhin sofort und betont: „So habe ich es nicht gesagt und so würde ich es auch nicht sagen!“ Haseloff erklärt, dass die jüngere Generation nicht mehr die Informationsquellen nutzt, wie die Älteren.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.