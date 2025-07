Markus Lanz deutlich -„Beten Sie, dass diesen Satz keiner gehört hat

Am Donnerstagabend (10. Juli) lud Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow zur Diskussion ein. Seine Gäste in dieser Ausgabe: Ex-Grünen-Politiker Boris Palmer, Politikökonomin Maja Göpel, Klimaforscher Jochem Marotzke und Journalist Axel Bojanowski.

Die Runde kam in der Talkshow von Markus Lanz auf das Thema Klimawandel zu sprechen. Unter anderem ging es um das Ziel, Tübingen bis 2030 klimaneutral zu machen, Konzepte für eine zukunftsfähige Gesellschaft, sowie den aktuellen Stand der Klimaforschung. Eine Aussage von Boris Palmer sorgte für eine eindeutige Reaktion beim Moderator.

Klima-Talk bei Markus Lanz

Nachdem Markus Lanz und seine Gäste auf die erschreckenden Bilder der Fluten aus dem texanischen Kerr County geblickt haben, kommt Ex-Grünen-Politiker Boris Palmer auf seine Stadt zu sprechen. Als Oberbürgermeister von Tübingen hat er sich das Ziel gesetzt, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen.

Um dieses Ziel zu erreichen, würde er bereits investieren. So entstehen beispielsweise Solarparks entlang der Tübinger Bundesstraßen. „Ich hätte gerne ein ganz einfaches Gesetz, wo drinsteht: Da darf man Solaranlagen bauen. Stattdessen machen wir jahrelange Planungsverfahren“, so Palmer. Was er dann sagte, sorgt bei Markus Lanz für Schmunzeln.

Markus Lanz wird deutlich

„Eine Hauptaufgabe des Oberbürgermeisters ist, irgendwie zu gucken, wie man diese Vorschriften möglichst ignoriert. Wenn’s geht, weglegen und trotzdem machen, sonst kommt man ja gar nicht zum Ziel“, sagte der Oberbürgermeister plötzlich.

Der Moderator war sichtlich amüsiert und entgegnete: „Beten Sie, dass diesen Satz keiner gehört hat.“ Doch der Politiker blieb bei seiner Aussage: „Doch, doch. Den sage ich offiziell und laut, damit die Bürokratie endlich vereinfacht und abgebaut wird.“

